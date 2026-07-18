Un prêt et un transfert définitif ? Deux joueurs sur le départ à l'Union

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Un prêt et un transfert définitif ? Deux joueurs sur le départ à l'Union
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 349

L'Union Saint-Gilloise peaufine actuellement ses automatismes à l'occasion de son stage à Venray, dans le Limbourg néerlandais. De quoi accélérer l'adaptation des nouveaux. Dans l'autre sens, plusieurs joueurs semblent également sur le départ.

C'est à mi-chemin entre Eindhoven et la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne que l'Union Saint-Gilloise pose les bases de la prochaine saison, que tout le club espère du même acabit que les derniers exercices.

David Hubert est un entraîneur heureux, un entraîneur qui a pu accueillir plusieurs nouveaux joueurs dès le début de la préparation. On pense à Nikki Havenaar, Nohim Chibani en défense, Ondrej Kricfalusi et Darius Olaru dans l'entrejeu, ou encore Ilan Hurtevent et Relebohile Mofokeng en attaque. 

L'ailier sud-africain est l'une des petites sensations de cette intersaison. Louis Patris s'en rapidement aperçu. Hier, l'Union a publié des photos de son teambuliding. On y voit le Gembloutois sur les épaules de Mofokeng. Il n'en fallait pas plus pour que la nouvelle communauté sud-africaine de l'Union retrouve Patris sur ses réseaux sociaux, s'abonnant en masse, laissant au nouveau copain de leur compatriote beaucoup de commentaires lui signifiant tout le bien qu'ils pensent de lui.

L'Union s'active aussi dans le sens des départs

Malgré cette bonne humeur générale, plusieurs joueurs restent sur le départ. Malgré sa visite médicale manquée à l'Inter, Anan Khalaili reste le cas le plus médiatisé. Mais plusieurs éléments en manque du temps de jeu devraient également quitter le groupe prochainement.

David Hubert a ainsi confié à La Dernière Heure que Marc Giger et Mamdou Barry pouvaient se trouver un nouveau club. Le premier cité avait obtenu du temps de jeu au début du mandat d'Hubert mais n'entre plus dans ses plans.

Barry a montré de bonnes choses, mais peine à s'imposer. Vu le prix déboursé par l'Union pour l'acquérir il y a un an et demi (2,55 millions), il pourrait s'agir d'un prêt, histoire de lui permettre de retrouver du rythme ailleurs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG

Plus de news

Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

13:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Raskin - Bojang - El Ouahdi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Raskin - Bojang - El Ouahdi

12:00
"Le même niveau que Thibaut Courtois" : un ancien de Genk fait une énorme prédiction

"Le même niveau que Thibaut Courtois" : un ancien de Genk fait une énorme prédiction

12:30
La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin

La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin

12:00
Une belle récompense : l'AS Monaco offre un nouveau contrat à un Diablotin

Une belle récompense : l'AS Monaco offre un nouveau contrat à un Diablotin

11:34
OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain

OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain

10:33
1
Le gouvernement s'attaque au hooliganisme : voici ce qui change pour les supporters

Le gouvernement s'attaque au hooliganisme : voici ce qui change pour les supporters

10:30
Le successeur de Youri Tielemans est là : Aston Villa casse son record pour le recruter

Le successeur de Youri Tielemans est là : Aston Villa casse son record pour le recruter

10:05
Anderlecht suit un joueur de Bundesliga, mais les négociations s'annoncent difficiles

Anderlecht suit un joueur de Bundesliga, mais les négociations s'annoncent difficiles

09:34
Bientôt un départ ? L'AS Roma s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Genk

Bientôt un départ ? L'AS Roma s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Genk

08:30
La pelouse d'Anderlecht a failli coûter cher au club : le plan B était prêt

La pelouse d'Anderlecht a failli coûter cher au club : le plan B était prêt

08:45
200 millions d'euros : Le Real Madrid cible l'un des hommes forts de Vincent Kompany

200 millions d'euros : Le Real Madrid cible l'un des hommes forts de Vincent Kompany

08:00
1
Le Club de Bruges prêt à débourser 8 millions pour un ancien de Pro League

Le Club de Bruges prêt à débourser 8 millions pour un ancien de Pro League

07:35
Verdict lundi : quels adversaires pour le troisième tour européen de l'Union, Anderlecht et Gand ?

Verdict lundi : quels adversaires pour le troisième tour européen de l'Union, Anderlecht et Gand ?

23:00
Officiel : un ancien du Standard quitte le RWDM pour sa première expérience à l'étranger

Officiel : un ancien du Standard quitte le RWDM pour sa première expérience à l'étranger

07:00
La Supercoupe déjà en vue : une flopée d'absents pour Bruges contre l'Union

La Supercoupe déjà en vue : une flopée d'absents pour Bruges contre l'Union

22:00
"J'avais les larmes aux yeux" : la clause qui a précipité le départ de Christian Burgess de l'Union

"J'avais les larmes aux yeux" : la clause qui a précipité le départ de Christian Burgess de l'Union

21:30
1
Deux amicaux pour le prix d'un : après la défaite contre Feyenoord, Charleroi partage contre Al-Jazira

Deux amicaux pour le prix d'un : après la défaite contre Feyenoord, Charleroi partage contre Al-Jazira

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/07: Ndongala - Campbell - Just

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/07: Ndongala - Campbell - Just

20:23
Théo Leoni méritait-il les Diables quand il était à Anderlecht ? "Si je continuais de la sorte..."

Théo Leoni méritait-il les Diables quand il était à Anderlecht ? "Si je continuais de la sorte..."

21:00
"Le début d'une nouvelle ère" : l'Antwerp officiellement racheté par Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld !

"Le début d'une nouvelle ère" : l'Antwerp officiellement racheté par Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld !

20:03
Officiel : six ans après, Dieumerci Ndongala fait son grand retour en Belgique

Officiel : six ans après, Dieumerci Ndongala fait son grand retour en Belgique

20:23
Une opération win-win ? Courtrai veut relancer une déception du Club de Bruges

Une opération win-win ? Courtrai veut relancer une déception du Club de Bruges

19:30
OFFICIEL : Saint-Trond s’offre le meilleur jeune joueur de la zone ouest de la J1 League

OFFICIEL : Saint-Trond s’offre le meilleur jeune joueur de la zone ouest de la J1 League

18:30
Le tapis rouge (ou bleu) est prêt : Zinedine Zidane arrive à la tête de l'Équipe de France !

Le tapis rouge (ou bleu) est prêt : Zinedine Zidane arrive à la tête de l'Équipe de France !

19:01
Buteur face aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde, ce joueur pourrait s’offrir un joli transfert

Buteur face aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde, ce joueur pourrait s’offrir un joli transfert

18:00
OFFICIEL : La Gantoise prépare l'avenir avec un jeune talent nigérian

OFFICIEL : La Gantoise prépare l'avenir avec un jeune talent nigérian

17:30
🎥 "Il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape" : Leandro Trossard fait ses adieux à Arsenal

🎥 "Il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape" : Leandro Trossard fait ses adieux à Arsenal

17:00
LIVE COUPE DU MONDE 17/7 : beaucoup de fumée autour du stade de la finale à New York

LIVE COUPE DU MONDE 17/7 : beaucoup de fumée autour du stade de la finale à New York

16:30
OFFICIEL : un nouveau milieu de terrain débarque au Standard de Liège

OFFICIEL : un nouveau milieu de terrain débarque au Standard de Liège

15:10
Anderlecht sur le point de battre un record...et pourtant le retard sur le Club de Bruges est énorme

Anderlecht sur le point de battre un record...et pourtant le retard sur le Club de Bruges est énorme

14:00
OFFICIEL : Edward Still accueille à La Louvière un joueur qu'il a connu à Anderlecht

OFFICIEL : Edward Still accueille à La Louvière un joueur qu'il a connu à Anderlecht

17/07
Revirement dans le dossier Tawfik Bentayeb au Standard : aucun accord ?

Revirement dans le dossier Tawfik Bentayeb au Standard : aucun accord ?

17/07
4
OFFICIEL : plus de trois ans après son terrible accident, Sofian Kiyine rebondit dans un nouveau club wallon

OFFICIEL : plus de trois ans après son terrible accident, Sofian Kiyine rebondit dans un nouveau club wallon

17/07
2
Des millions sur un compte roumain pour jouer ? Les nouvelles révélations folles autour de l'Olympic Charleroi

Des millions sur un compte roumain pour jouer ? Les nouvelles révélations folles autour de l'Olympic Charleroi

17/07
Bonne nouvelle pour les supporters : les deux matchs d'Anderlecht contre Hammarby seront diffusés gratuitement

Bonne nouvelle pour les supporters : les deux matchs d'Anderlecht contre Hammarby seront diffusés gratuitement

17/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 07/08 KV Courtrai KV Courtrai
Charleroi Charleroi 08/08 OH Louvain OH Louvain
Standard Standard 08/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 09/08 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved