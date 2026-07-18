Un prêt et un transfert définitif ? Deux joueurs sur le départ à l'Union

L'Union Saint-Gilloise peaufine actuellement ses automatismes à l'occasion de son stage à Venray, dans le Limbourg néerlandais. De quoi accélérer l'adaptation des nouveaux. Dans l'autre sens, plusieurs joueurs semblent également sur le départ.

C'est à mi-chemin entre Eindhoven et la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne que l'Union Saint-Gilloise pose les bases de la prochaine saison, que tout le club espère du même acabit que les derniers exercices.

David Hubert est un entraîneur heureux, un entraîneur qui a pu accueillir plusieurs nouveaux joueurs dès le début de la préparation. On pense à Nikki Havenaar, Nohim Chibani en défense, Ondrej Kricfalusi et Darius Olaru dans l'entrejeu, ou encore Ilan Hurtevent et Relebohile Mofokeng en attaque.

L'ailier sud-africain est l'une des petites sensations de cette intersaison. Louis Patris s'en rapidement aperçu. Hier, l'Union a publié des photos de son teambuliding. On y voit le Gembloutois sur les épaules de Mofokeng. Il n'en fallait pas plus pour que la nouvelle communauté sud-africaine de l'Union retrouve Patris sur ses réseaux sociaux, s'abonnant en masse, laissant au nouveau copain de leur compatriote beaucoup de commentaires lui signifiant tout le bien qu'ils pensent de lui.

L'Union s'active aussi dans le sens des départs

Malgré cette bonne humeur générale, plusieurs joueurs restent sur le départ. Malgré sa visite médicale manquée à l'Inter, Anan Khalaili reste le cas le plus médiatisé. Mais plusieurs éléments en manque du temps de jeu devraient également quitter le groupe prochainement.





David Hubert a ainsi confié à La Dernière Heure que Marc Giger et Mamdou Barry pouvaient se trouver un nouveau club. Le premier cité avait obtenu du temps de jeu au début du mandat d'Hubert mais n'entre plus dans ses plans.

Barry a montré de bonnes choses, mais peine à s'imposer. Vu le prix déboursé par l'Union pour l'acquérir il y a un an et demi (2,55 millions), il pourrait s'agir d'un prêt, histoire de lui permettre de retrouver du rythme ailleurs.