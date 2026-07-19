🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

Nathan De Cat a disputé ses premières minutes avec Hoffenheim. Le jeune Diable Rouge a montré de belles choses lors du match amical contre Freiberg (3-0).

Nathan De Cat découvre sa nouvelle vie en Allemagne. Après son départ d'Anderlecht, le milieu de 17 ans a rejoint Hoffenheim, où il tentera de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Les deux parties n'avaient pas trouvé d'accord pour une prolongation de contrat et, avec une seule année de bail restante, les Mauves ont préféré le vendre cet été afin d'éviter un départ libre un an plus tard.

Dans le top trois des plus grosses ventes de l'histoire d'Anderlecht

Le club allemand a déboursé 20 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter des bonus. Une belle opération pour Anderlecht, même si la valeur marchande de De Cat est estimée à 27 millions d'euros par le site Transfermarkt. Ce transfert devient le troisième plus important de l'histoire du club bruxellois, derrière ceux de Jérémy Doku et Youri Tielemans. Il est parti un an plus tôt que les deux autres, qui avaient 18 ans.

Un premier match amical encourageant

En pleine préparation avec Hoffenheim, le Diable Rouge a eu l'occasion de montrer quelques belles choses. Lors du match amical remporté 3-0 contre Freiberg, il s'est illustré dans plusieurs séquences mises en avant dans une vidéo. De Cat a distribué de longues passes, récupéré des ballons et bien défendu dans sa surface. Un début encourageant.

🎥| 🇧🇪 Nathan De Cat highlights in his debut for Hoffenheim last night #TSG 💙 pic.twitter.com/IF1nmrjqsi — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) July 19, 2026

De Cat devra se battre et gagner sa place dans le onze de départ

Il ne faut pas tirer de conclusions après un simple match amical, mais ces premières impressions sont encourageantes. Le rythme sera différent lorsque la Bundesliga débutera et la concurrence s'annonce importante.





Le milieu de terrain devra gagner la confiance de son entraîneur et saisir chaque minute qui lui sera offerte. S'il obtient du temps de jeu en Bundesliga et en Europa League, il pourra passer un premier cap.