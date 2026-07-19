Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League
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Chelsea semble avoir pris le dessus sur Arsenal dans la course à la signature de Morgan Rogers. Le milieu offensif d’Aston Villa a été l’un des joueurs les plus convoités du marché anglais ces derniers mois.

Nicolo Schira meldt dat Chelsea bereid is om 138 miljoen euro op tafel te leggen voor Rogers. Daarmee zou Aston Villa een gigantische deal kunnen sluiten voor een speler die begin 2024 nog voor 9,4 miljoen euro werd weggehaald bij Middlesbrough.

Arsenal était également très intéressé par Morgan Rogers, mais Chelsea aurait proposé une meilleure offre pour tenter de rafler la mise. Pas seulement dans les discussions avec Aston Villa, mais aussi dans les conditions proposées directement au joueur. Rogers pourrait signer un contrat jusqu’en 2033 avec Chelsea et percevoir un salaire supérieur à celui proposé par Arsenal.

Que Chelsea soit une nouvelle fois prêt à investir une somme folle n’a rien de surprenant. Le club continue de chercher à renforcer son secteur offensif et voit en Rogers un joueur parfaitement adapté à son projet sportif.

Une énorme plus-value pour Aston Villa

Pour Aston Villa, une vente de Morgan Rogers représenterait une opération financière particulièrement intéressante. Au fil des dernières saisons, l’attaquant anglais est devenu un élément majeur de l’effectif. Au total, il a disputé 125 rencontres sous le maillot du club, inscrivant 31  buts et délivrant 29 passes décisives.

La progression de Morgan Rogers a été fulgurante. Il a été formé dans les académies de West Bromwich Albion et de Manchester City, mais il a dû passer par plusieurs étapes avant de réellement exploser au plus haut niveau. Il a notamment évolué à Bournemouth, Lincoln City, Blackpool et Middlesbrough, avant qu’Aston Villa ne mise sur lui au début de l’année 2024.

Depuis son arrivée à Villa Park, son ascension a été spectaculaire. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est désormais estimée à 90 millions d'euros. Une éventuelle transaction à hauteur de 138 millions dépasserait donc largement cette estimation.

La Coupe du monde comme vitrine supplémentaire

Morgan Rogers a également profité de ses performances pour gagner en visibilité sur la scène internationale. Il compte désormais 21 sélections pour l'Angleterre  et a inscrit un but sous le maillot des "Three Lions". Lors de la Coupe du monde, il a déjà participé à 6 rencontres, jusqu’à la demi-finale face à l’Argentine.

Pour Aston Villa, perdre un joueur aussi important constituerait évidemment un coup dur. Mais face à une offre de cette ampleur, il sera difficile pour le club de Birmingham de refuser. Si le transfert venait à se concrétiser, Morgan Rogers deviendrait l’un des joueurs anglais les plus chers de l’histoire du football.

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