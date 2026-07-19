De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

La Maison-Blanche continue de défendre son intervention après le carton rouge de Folarin Balogun. Andrew Giuliani estime que les États-Unis avaient raison d'agir.

L'expulsion de Folarin Balogun est un sujet sensible aux États-Unis. Malgré l'élimination face à la Belgique, la Maison-Blanche refuse de tourner la page. Les responsables américains défendent leur intervention dans ce dossier, alors que la décision avait suscité de nombreuses réactions pendant la Coupe du monde 2026.

L'affaire avait débuté lors du match contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale. Balogun avait posé sa semelle sur le mollet d'un adversaire. Après l'intervention de la VAR, l'arbitre avait sorti le carton rouge, privant l'attaquant de l'AS Monaco du match suivant (contre la Belgique)... du moins dans un premier temps.

Le Président des États-Unis s'était mêlé

Donald Trump était intervenu directement auprès de Gianni Infantino. Le président américain souhaitait trouver une solution pour permettre à Balogun de jouer contre la Belgique. La démarche avait abouti et l'attaquant avait été autorisé à participer à la rencontre face aux Diables Rouges.

La Belgique avait écrasé les USA

Cette décision n'a rien changé au résultat. La Belgique s'est imposée 4-1 et a mis fin au parcours des États-Unis en huitièmes de finale. Malgré cette lourde défaite, l'administration américaine estime avoir eu raison d'agir. Andrew Giuliani l'a expliqué dans un entretien publié dimanche par la Gazzetta dello Sport.

Heureusement que le ridicule ne tue pas



Le responsable de la Maison-Blanche chargé de l'organisation du Mondial a pleinement assumé l’intervention américaine. "Cet arbitre, Raphael Claus, avait fait l’objet d'une enquête au Brésil concernant des cartons rouges. Ensuite, nous pensons que la VAR a été utilisée de manière irrégulière sur cette action. Enfin, c'était notre devoir vis-à-vis des contribuables américains qui ont investi des milliards de dollars dans cette compétition et pour assurer une Coupe du monde juste. Nous devions agir, au vu de ces éléments et de notre philosophie, basée sur la justice sur le terrain et en dehors", a t-il déclaré.