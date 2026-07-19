Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
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Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges
Photo: © photonews
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Les grands clubs se bousculent aux portes du Jan Breydel stadion. C'est désormais au tour du PSG qui a des vues sur Kyriani Sabbe. Cela fait déjà un petit moment que le dernier double vainqueur de la Ligue des Champions le suit.

De nombreux clubs aimeraient s’attacher les services de Kyriani Sabbe cet été. Un transfert de grande envergure pourrait donc bien l'attendre. L’Olympique de Marseille et Newcastle United se sont déjà manifestés pour le latéral droit.

Sabbe sort d’une excellente avec les "Blauw-Zwart" et attire ainsi, comme beaucoup d’autres joueurs du Club Bruges, l’attention des grands clubs. Les cadors européens commencent eux aussi à prendre conscience de son potentiel, et cela se reflète dans l’intérêt grandissant autour de lui.

Le PSG suit Sabbe depuis un moment

Les recruteurs ont été présents à plusieurs reprises dans les stades ces derniers mois pour l’observer, et tous les grands clubs ont pu établir des rapports de scouting positifs à son sujet. S'il n'a pas pu disputer la Coupe du monde en raison d’une blessure (même si rien ne dit que Rudi Garcia l'aurait sélectionné), il doit à terme devenir le nouveau latéral droit des Diables rouges, alors que Tim Castagne et Thomas Meunier approchent de leur fin de carrière.

Le Club Bruges espère décrocher un nouveau jackpot. Le site Transfermarkt estime actuellement la valeur marchande de Sabbe à 8 millions d’euros, mais ce montant semble sous-évalué si des clubs comme le PSG viennent frapper à la porte. S'il quitte la Venise du Nord, ce sera pour un montant bien plus important.

Le PSG veut devancer le Real Madrid

Selon Jeunes Footeux, outre le PSG, le Real Madrid serait aussi intéressé par le profil de Kyriani Sabbe. Alors qu’Achraf Hakimi pourrait quitter le Parc des Princes cet été, il le PSG se montre pro-actif et anticipe sa recherche d'un successeur. 

La saison dernière, le joueur a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en pas moins de quarante rencontres sous le maillot du Club Bruges. Sans sa blessure à la cheville, il aurait également pu être encore plus important lors des play-offs.

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