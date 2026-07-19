Les derniers mots de Didier Deschamps comme sélectionneur français

C'était le dernier match, c'était la dernière conférence de presse. Logiquement ému, Didier Deschamps a évoqué la défaite frustrante en petite finale, ainsi que l'héritage qu'il lèguera aux "Bleus".

Pour sa dernière conférence de presse à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps s'est montré lucide, exigeant et profondément attaché au maillot bleu. Quelques minutes après la défaite face à l’Angleterre (4-6) dans la petite finale de la Coupe du monde, la "Dèche", comme on le surnomme, est revenu sur une soirée particulière, entre immense frustration sportive et émotion liée à la fin de son aventure sur le banc tricolore.

"On a failli renverser une montagne insubmersible", a reconnu Dider Deschamps en référence à ces quatre buts de retard au terme du premier acte. Il a néanmoins estimé que ces premières 45 minutes ne correspondaient pas aux standards de son équipe. "J’aurais pu en changer huit à la mi-temps", a-t-il ajouté, assumant une part de responsabilité dans ses choix de départ. "Je me suis un peu énervé à la mi-temps", a-t-il avoué. "Mais c'est moi qui me suis trompé, j'aurais dû faire d'autres choix dès le début du match, vous pouvez le dire, et ça se serait peut-être mieux passé."

Des "comportements inadmissibles"

Le sélectionneur n’a toutefois pas souhaité accabler ses joueurs après cette sortie en demi-teinte. Alors qu’Adrien Rabiot avait évoqué des "comportements inadmissibles" durant la première période, Didier Deschamps a préféré protéger son groupe. Pour lui, la réaction après la pause témoigne du caractère de cette génération : "Le fait de se remobiliser, ça leur ressemble aussi. Ils ont cette fierté et ce caractère. Heureusement."

Au-delà du résultat, cette rencontre marquait surtout la fin d’une aventure longue de quatorze années. Arrivé sur le banc des Bleus en 2012, Deschamps quitte son poste avec un palmarès exceptionnel : une Coupe du monde remportée en 2018, une finale mondiale en 2022 et une Ligue des nations gagnée en 2021.

La fierté d'avoir "laissé la France haute"

Très ému au moment d’évoquer son départ, il a confié avoir ressenti pour la première fois que "c’était la dernière fois" qu’il vivait ces moments. "J’ai cette fierté d’avoir été au service de cette équipe pendant longtemps et de l’avoir laissée en haut", a-t-il déclaré.



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Concernant son successeur annoncé, Zinédine Zidane, Deschamps lui souhaite une pleine réussite. Il estime que l’équipe de France possède toujours les qualités nécessaires pour rester parmi les meilleures nations mondiales. Désormais, il compte profiter d’un repos bien mérité avant de réfléchir à la suite de sa carrière.

Après ce chapitre de plus d'une décennie, Didier Deschamps s’apprête donc à retrouver une nouvelle vie, loin du banc de touche. À moins qu'un nouveau projet emballant se présente rapidement. Mais il se laissera le temps de faire le bon choix.