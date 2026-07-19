"Si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi" : Deschamps révèle ce qui l'a poussé à partir de l'Équipe de France

Didier Deschamps a dirigé son dernier match avec les Bleus. Après quatorze ans sur le banc, il explique pourquoi il a décidé de quitter son poste.

Après quatorze années à la tête de l'Équipe de France, Didier Deschamps a dirigé samedi soir son dernier match en tant que sélectionneur des Bleus. Son aventure s'est achevée après la défaite 2-0 contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Dans la nuit de dimanche à lundi, la France s'est inclinée 6-4 face à l'Angleterre lors de la petite finale. Une fin amère pour celui qui aura profondément marqué l'histoire de la sélection.

Des belles années avec l'Équipe de France

Malgré cette fin difficile, le bilan de Didier Deschamps est "exceptionnel". Arrivé en 2012, il aura conduit les Bleus vers plusieurs grandes campagnes internationales. Il a emmené la France jusqu'en finale de l'Euro 2016, remporté la Coupe du monde 2018, soulevé la Ligue des nations en 2021, atteint la finale du Mondial 2022 et décroché une demi-finale lors de cette édition 2026.

Les raisons de son départ

Au moment de faire ses adieux, Deschamps a expliqué les raisons de son départ. "J'ai décidé que ça devait s'arrêter. Et si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi, je vous le dis sincèrement, c'est pour le bien de l'équipe de France."

À cause de la pression et des médias français ? "Il y avait un environnement qui était tellement irrespirable par rapport à moi, l'équipe de France ne mérite pas ça. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai réfléchi. Depuis que ça a été annoncé, c'était beaucoup mieux pour l'équipe de France. J'aurais pu avant la Coupe du monde, ou pendant, prendre une décision. Je n'ai pas voulu car je respecte trop l'équipe de France". À ses yeux, préserver la sérénité du groupe était plus important que tout le reste.

Zinédine Zidane pour continuer à rêver

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Une nouvelle ère va commencer pour les Bleus. Comme annoncé depuis plusieurs mois, Zinedine Zidane succédera à Didier Deschamps. Icône du football français, champion du monde en 1998 et entraîneur aux nombreux succès avec le Real Madrid, il hérite d'une sélection qui sort de quatorze années riches en émotions et en trophées.