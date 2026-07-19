Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder
Photo: © photonews
Deviens fan de Modena! 2

L'été dernier, il le commençait du côté du stade Robert Urbain des Francs Borains, celui-ci il le vit du côté du stade Guiseppe Meazza de l'Inter. Yanis Massolin ne fera cependant peut-être pas toute la saison avec les "Nerazzurri". Il aura un stage pour convaincre Christian Chivu de le garder.

La chevelure volumineuse et bouclée de Yanis Massolin a manifestement marqué les journalistes italiens suivant l'Inter. En janvier dernier, le Français avait signé avec le champion d'Italie, même s'il avait terminé la saison avec Modène, pensionnaire de Serie B, club qu'il avait rejoint au cours de l'été 2025, alors qu'il défendait les couleurs des Francs Borains, le club cher au président du MR Georges-Louis Bouchez.

Depuis le 13 janvier et la reprise à Appiano Gentile, Yanis Massolin est donc officiellement un joueur de l'Inter. Il est souvent proche d'Andy Diouf, un des Français de l'effectif et l'un de ses concurrents au milieu de terrain. Le grand gaillard (1m97) originaire de Moulins s’adapte progressivement à son nouvel environnement bien plus huppé que tous ceux qu'il avait connus jusque là et compte tout donner pour convaincre Cristian Chivu de le garder cette saison plutôt que de le prêter dans un autre club.

Une mission qui ne sera pas simple, puisque la concurrence ne manque pas dans l'entrejeu et que plusieurs clubs de Serie A et de Serie B sont prêts à offrir un temps de jeu plus garanti à Massolin.

Massolin veut rester à l’Inter

Comme tout joueur de 23 ans ambitieux, Yanis Massolin souhaite tout faire pour rester à l’Inter. Les dix jours passés à Donaueschingen, lieu où se tient le stage estival de préparation de l'Inter, représentent une occasion idéale de prouver sa valeur.

Le Français est de toute façon est un projet à plus long terme. On imagine mal l'Inter déjà s'en séparer, alors qu'il n'a signé qu'il y a 7 mois et que son contrat court jusqu'en 2030. Il semble cependant difficile de lui trouver une place dans l’effectif intériste de la saison à venir. La solution la plus probable serait donc un prêt.

Selon la Gazzetta dello Sport; la préférence serait donnée à une équipe de Serie A, afin que celui qui n'a connu que des antichambres de l'élite dans ses précédents clubs évolue dans un championnat plus compétitif et affronte des adversaires de haut niveau. L’objectif est clair : lui permettre d’accumuler du temps de jeu, de progresser et peut-être de devenir le prochain Pio Esposito ou Aleksandar Stanković, passé lui par le Club de Bruges pour prendre une autre dimension. Rappelons qu'il avait été question de son prêt du côté de Parme, dans le cadre d'une transaction qui aurait pu impliquer Mandela Keita.

Un "martien" qui semblait destiné à l'Italie

Parfois comparé à Adrien Rabiot, joueur du grand rival du Milan AC, pour ses caractéristiques physiques,  son ancien président à Modène, Carlo Rivetti, l’avait directement qualifié de "martien", lui qui est considéré comme "techniquement impressionnant malgré sa grande taille".

La Gazzetta dello Sport rappelle aussi que l’Italie semblait déjà destinée à faire partie de son parcours. En 2023, la Juventus avait été proche de le recruter, mais un problème physique avait finalement fait échouer l’opération. Il avait ensuite attiré l’attention de l’Atalanta, pour son équipe réserve, ainsi que le Milan Futuro, équipe réserve du Milan AC.

 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie B
Serie B Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Modena
Yanis Massolin

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Rogers - Sabbe - Kis - Ousou

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Rogers - Sabbe - Kis - Ousou

12:20
Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

12:20
Les derniers mots de Didier Deschamps comme sélectionneur français

Les derniers mots de Didier Deschamps comme sélectionneur français

11:50
Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

11:20
Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

10:50
Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

09:50
Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

09:20
1
Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France

Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France

08:50
Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"

Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"

08:20
Score de tennis et grand n’importe quoi : l’Angleterre termine 3e du Mondial en battant la France

Score de tennis et grand n’importe quoi : l’Angleterre termine 3e du Mondial en battant la France

07:51
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

22:31
Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

22:50
Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

22:31
Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

22:11
"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

21:51
1
La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

21:38
"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

21:20
"La meilleure Coupe du Monde de l'histoire" : les mots forts de Gianni Infantino qui salue un Mondial réussi

"La meilleure Coupe du Monde de l'histoire" : les mots forts de Gianni Infantino qui salue un Mondial réussi

21:09
Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste

Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste

20:55
Courtisé en Bundesliga un cadre brugeois serait très proche d'un départ

Courtisé en Bundesliga un cadre brugeois serait très proche d'un départ

20:31
"Sur ces bases la décision a été facile" : Dennis Praet évoque ce qui a fait pencher la balance vers Malines

"Sur ces bases la décision a été facile" : Dennis Praet évoque ce qui a fait pencher la balance vers Malines

20:16
Six millions pour rien ? Un flop du Club de Bruges peut déjà partir après un an

Six millions pour rien ? Un flop du Club de Bruges peut déjà partir après un an

18:30
LIVE Coupe du monde 19/7

LIVE Coupe du monde 19/7

00:00
Déjà 0-3 au repos : Domenico Tedesco giflé comme jamais pour sa première avec sa nouvelle équipe

Déjà 0-3 au repos : Domenico Tedesco giflé comme jamais pour sa première avec sa nouvelle équipe

18:00
Officiel : Wouter Vrancken a trouvé son nouveau gardien en Belgique

Officiel : Wouter Vrancken a trouvé son nouveau gardien en Belgique

17:30
Du bon...et du beaucoup plus inquiétant : l'Union encaisse sept buts en amical

Du bon...et du beaucoup plus inquiétant : l'Union encaisse sept buts en amical

16:45
Un éphémère Champion du monde de Pro League privé de finale par les USA : "Je n'arrive pas à y croire"

Un éphémère Champion du monde de Pro League privé de finale par les USA : "Je n'arrive pas à y croire"

16:00
Un ancien Soulier d'Or a poussé Christian Burgess vers Gand : "C'est lui qui a envoyé le premier message"

Un ancien Soulier d'Or a poussé Christian Burgess vers Gand : "C'est lui qui a envoyé le premier message"

15:30
Officiel : un ancien d'Anderlecht rejoint par une vieille connaissance de Charleroi à Dubaï

Officiel : un ancien d'Anderlecht rejoint par une vieille connaissance de Charleroi à Dubaï

15:00
Moins de tension qu'à Anderlecht ? L'avertissement des supporters de l'Antwerp à Wouter Vandenhaute

Moins de tension qu'à Anderlecht ? L'avertissement des supporters de l'Antwerp à Wouter Vandenhaute

14:30
🎥 Rarissime et incompréhensible : un joueur belge exclu lors d'un amical en Angleterre

🎥 Rarissime et incompréhensible : un joueur belge exclu lors d'un amical en Angleterre

14:00
Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

13:30
2
Un prêt et un transfert définitif ? Deux joueurs sur le départ à l'Union

Un prêt et un transfert définitif ? Deux joueurs sur le départ à l'Union

13:00
"Le même niveau que Thibaut Courtois" : un ancien de Genk fait une énorme prédiction

"Le même niveau que Thibaut Courtois" : un ancien de Genk fait une énorme prédiction

18/07
La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin

La Liga plutôt que la Premier League ? Un premier club serait prêt à miser sur Nicolas Raskin

18/07
Une belle récompense : l'AS Monaco offre un nouveau contrat à un Diablotin

Une belle récompense : l'AS Monaco offre un nouveau contrat à un Diablotin

18/07

Plus de news

Les plus populaires

Serie B

 Play-offs - Finale (R)
Monza Monza 0-2 Catanzaro Catanzaro
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved