Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder

L'été dernier, il le commençait du côté du stade Robert Urbain des Francs Borains, celui-ci il le vit du côté du stade Guiseppe Meazza de l'Inter. Yanis Massolin ne fera cependant peut-être pas toute la saison avec les "Nerazzurri". Il aura un stage pour convaincre Christian Chivu de le garder.

La chevelure volumineuse et bouclée de Yanis Massolin a manifestement marqué les journalistes italiens suivant l'Inter. En janvier dernier, le Français avait signé avec le champion d'Italie, même s'il avait terminé la saison avec Modène, pensionnaire de Serie B, club qu'il avait rejoint au cours de l'été 2025, alors qu'il défendait les couleurs des Francs Borains, le club cher au président du MR Georges-Louis Bouchez.

Depuis le 13 janvier et la reprise à Appiano Gentile, Yanis Massolin est donc officiellement un joueur de l'Inter. Il est souvent proche d'Andy Diouf, un des Français de l'effectif et l'un de ses concurrents au milieu de terrain. Le grand gaillard (1m97) originaire de Moulins s’adapte progressivement à son nouvel environnement bien plus huppé que tous ceux qu'il avait connus jusque là et compte tout donner pour convaincre Cristian Chivu de le garder cette saison plutôt que de le prêter dans un autre club.

Une mission qui ne sera pas simple, puisque la concurrence ne manque pas dans l'entrejeu et que plusieurs clubs de Serie A et de Serie B sont prêts à offrir un temps de jeu plus garanti à Massolin.

Massolin veut rester à l’Inter

Comme tout joueur de 23 ans ambitieux, Yanis Massolin souhaite tout faire pour rester à l’Inter. Les dix jours passés à Donaueschingen, lieu où se tient le stage estival de préparation de l'Inter, représentent une occasion idéale de prouver sa valeur.

Le Français est de toute façon est un projet à plus long terme. On imagine mal l'Inter déjà s'en séparer, alors qu'il n'a signé qu'il y a 7 mois et que son contrat court jusqu'en 2030. Il semble cependant difficile de lui trouver une place dans l’effectif intériste de la saison à venir. La solution la plus probable serait donc un prêt.





Selon la Gazzetta dello Sport; la préférence serait donnée à une équipe de Serie A, afin que celui qui n'a connu que des antichambres de l'élite dans ses précédents clubs évolue dans un championnat plus compétitif et affronte des adversaires de haut niveau. L’objectif est clair : lui permettre d’accumuler du temps de jeu, de progresser et peut-être de devenir le prochain Pio Esposito ou Aleksandar Stanković, passé lui par le Club de Bruges pour prendre une autre dimension. Rappelons qu'il avait été question de son prêt du côté de Parme, dans le cadre d'une transaction qui aurait pu impliquer Mandela Keita.

Un "martien" qui semblait destiné à l'Italie

Parfois comparé à Adrien Rabiot, joueur du grand rival du Milan AC, pour ses caractéristiques physiques, son ancien président à Modène, Carlo Rivetti, l’avait directement qualifié de "martien", lui qui est considéré comme "techniquement impressionnant malgré sa grande taille".

La Gazzetta dello Sport rappelle aussi que l’Italie semblait déjà destinée à faire partie de son parcours. En 2023, la Juventus avait été proche de le recruter, mais un problème physique avait finalement fait échouer l’opération. Il avait ensuite attiré l’attention de l’Atalanta, pour son équipe réserve, ainsi que le Milan Futuro, équipe réserve du Milan AC.