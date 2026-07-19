Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France
Photo: © photonews
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La page Didier Deschamps s'est tournée ce samedi soir après la petite finale perdue par l'équipe de France contre l'Angleterre. Si l'on sait déjà quel autre champion du monde 1998 lui succèdera, on en sait maintenant plus sur le timing de son annonce.

La question n'est désormais plus de savoir qui succédera à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, mais quand cette nomination sera officiellement annoncée. Depuis plusieurs mois, le nom de Zinedine Zidane s'impose comme une évidence. À tel point que son arrivée à la tête des "Bleus" est désormais considérée comme un secret de Polichinelle dans le monde du football.

Une page importante de l'histoire de la sélection française s'est tournée. Ce samedi, Didier Deschamps a dirigé son dernier match en tant que sélectionneur à l'occasion de la petite finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Angleterre. Une sortie en mode mineur sur une spectactulaire défaite (4-6). Après quatorze années passées sur le banc tricolores, ponctuées notamment par un titre de champion du monde en 2018, une victoire en Ligue des nations en 2021 et une finale de Coupe du monde en 2022, l'ancien capitaine de l'équipe de France laissera sa place à celui qui apparaît depuis longtemps comme son successeur naturel.

Entrée en fonction le 1er septembre

Selon les informations de L'Équipe, la date de la prise de fonctions de Zinedine Zidane est déjà arrêtée. En accord avec la Fédération française de football (FFF), l'ancien entraîneur du Real Madrid débutera officiellement son mandat le 1er septembre. Ce calendrier doit lui permettre de disposer de plusieurs semaines pour préparer son premier rassemblement et prendre ses marques avant les prochaines échéances internationales.

Un double duel contre les Diables

Les "Bleus" enchaîneront ensuite quatre rencontres de Ligue des nations avec un déplacement en Turquie le 25 septembre, la réception de l'Italie le 2 octobre, puis une double confrontation face aux Diables rouges les 28 septembre et 5 octobre. Ces premiers rendez-vous constitueront les débuts officiels de Zinedine Zidane sur le banc tricolore.


Reste désormais à connaître la date de l'officialisation. Pour l'heure, ni la Fédération française de football ni le principal intéressé n'ont communiqué sur le calendrier de cette annonce. Une formalité qui ne semble plus être qu'une question de temps avant l'ouverture d'un nouveau chapitre de l'histoire de l'équipe de France.

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