Accord trouvé ! Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables jusqu'en 2028 !

Mark van Bommel devrait bien devenir le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. L'entraîneur néerlandais a trouvé un accord pour un contrat jusqu'en 2028 avec la fédération belge.

L'Union Belge n'a pas traîné pour entériner la fin de la collaboration avec Rudi Garcia. Dix jours après l'elimination contre l'Espagne en quart de finale de la Coupe du Monde, le communiqué officiel était déjà sorti. Dans la foulée, on apprenait que Mark van Bommel était le grand favori pour lui succéder.

Le nom de Sergio Conceição a également été évoqué ce matin. Mais l'avance de Van Bommel semble considérable dans le dossier. Het Nieuwsblad écrit ce soir que les négociations sont en train d'aboutir avec l'ancien coach de l'Antwerp.

Les Diables vont entrer dans l'ère Van Bommel

Van Bommel aurait trouvé un accord pour un contrat portant jusqu'à l'Euro 2028, il ne resterait plus que quelques derniers détails à régler. La composition du staff a déjà été abordée ; il devrait inclure un Belge, mais aucune information n'a filtré à ce sujet pour le moment.

Le profil de Mark van Bommel est très apprécié par la fédération. Le seul problème est qu'il ne parle pas français, ce qui n'est pas au goût de tout le monde au sein des décideurs francophones. Comme Rudi Garcia, il devrait faire quelques efforts (au moins pour la forme) en vue de parler quelques mots de l'autre langue majoritaire du pays.