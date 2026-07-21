Déjà en équipe première, un montant alléchant pour Bruges : les détails du départ de Jesse Bisiwu à Barcelone

Jesse Bisiwu est sur le point de quitter le Club de Bruges pour le FC Barcelone. L’ailier de 18 ans a déjà trouvé un accord personnel avec les Catalans. Entre les deux clubs, tout est bouclé. Il ne resterait plus qu’à attendre les derniers documents, la visite médicale et l’annonce officielle.

Selon Fabrizio Romano, Barcelone va payer 8,5 millions d'euros pour Bisiwu. Le Club Bruges obtient en outre 20 % sur une future plus-value en cas de revente. Les documents sont actuellement échangés entre les deux clubs.

🚨🔵🔴 Barcelona seal the agreement to sign Jesse Bisiwu from Club Brugge, here we go!



Clubs now exchanging documents for 18 year old winger to join Barça. 🇧🇪



Understand fee is €8.5m fixed plus 20% sell-on clause.



Another one for Deco & João Amaral’s talents project. pic.twitter.com/wJMPFg4b90 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Barcelone boucle l’arrivée de Bisiwu

Sacha Tavolieri indique de son côté que Bisiwu signera à Barcelone un contrat de quatre ans. Quelques formalités doivent d’abord être finalisées. Ensuite, son voyage en Catalogne pourra être planifié, suivi des tests médicaux et de la signature.

🔵🔴 EXCL — Jesse Bisiwu is set to sign a four-year contract with Barcelona.



📄 The parties are currently awaiting the signing of several documents before scheduling Bisiwu’s trip to Barcelona, his medical examination, and the official signing of his contract.



🔵⚫️ Club Brugge… pic.twitter.com/77LBEd7qid — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 21, 2026

Pour le Club Bruges, c’est une opération financièrement très intéressante. Selon Transfermarkt, Bisiwu a une valeur marchande de 800 000 euros, mais rapporte aujourd’hui plus de dix fois ce montant. Sans même compter l'argent de sa future revente.





Fait marquant : Bisiwu quitte le Club sans avoir jamais officiellement débuté avec l’équipe A. Il a toutefois disputé 36 matches en D1B avec le Club NXT, pour deux buts et deux passes décisives.

Le jeune ailier est depuis longtemps considéré comme un grand talent et a aussi été appelé dans plusieurs équipes nationales belges de jeunes. Barcelone le suivait depuis un moment et a été conforté par les prestations du garçons en sélections d'âges belges.

Les Catalans devraient l'accueillir comme un membre à part entière de l'équipe première, même s'il n'est pas exclu que Bisiwu dispute quelques matchs avec la réserve pour s'acclimater.