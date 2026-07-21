La FIFA n'a pas pu s'empêcher : le prochain Mondial à cheval sur six pays

La Coupe du Monde 2026 vient à peine de se refermer que la suivante fait déjà parler d'elle. Six de ses premiers participants sont déjà connus, promettant une organisation à nouveau multiple.

Après l'Euro 2028 qui se disputera en Angleterre, c'est une nouvelle Coupe du Monde en mode garde partagée qui s'annonce. Si le dernier Mondial s'est tenu à cheval sur les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, le suivant sera du même genre.

La FIFA a en effet retenu la candidature à trois de l'Espagne, du Maroc et du Portugal. Tenante du titre, la Roja pourrait donc à nouveau être championne du monde à domicile. On ne sait toutefois pas encore exactement où se tiendra la finale déjà fixée au samedi 21 juillet 2030. Le Stade Santiago-Bernabeu du Real Madrid, le Camp Nou du FC Barcelone et le futur plus grand stade de la planète construit par le Maroc (115 00 places en bordure de Casablanca) se disputent encore la tenue de l'événement.

La FIFA ne veut pas faire de jaloux

Ce qui est certain, c'est qu'en plus de l'Espagne, le Portugal et le Maroc sont eux aussi déjà assurés de leur place dans la compétition. Mais ils ne sont pas les seuls. En effet, le tournoi se disputera en tout...sur six pays différents.

En plus des trois premières nations précitées, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay accueilleront chacun un match de la compétition. Les trois voisins sud-américains avaient eux aussi déposé une candidature commune pour l'ensemble du tournoi, elle n'avait pas été retenue.



La FIFA a tout de même décidé de leur attribuer un match à chacun. Une façon de commémorer les cent ans de la première Coupe du monde, alors organisée - et remportée - par l'Uruguay. Les trois éphémères pays hôtes supplémentaires de 2030 ont donc eux aussi déjà été gratifiés d'une participation assurée, sans même devoir passer par les phases de qualification. Et si la Belgique tentait le coup pour célébrer les 20 ans de sa médaille de bronze en 2038 ?