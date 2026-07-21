La FIFA n'a pas pu s'empêcher : le prochain Mondial à cheval sur six pays

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La FIFA n'a pas pu s'empêcher : le prochain Mondial à cheval sur six pays
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Coupe du Monde 2026 vient à peine de se refermer que la suivante fait déjà parler d'elle. Six de ses premiers participants sont déjà connus, promettant une organisation à nouveau multiple.

Après l'Euro 2028 qui se disputera en Angleterre, c'est une nouvelle Coupe du Monde en mode garde partagée qui s'annonce. Si le dernier Mondial s'est tenu à cheval sur les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, le suivant sera du même genre.

La FIFA a en effet retenu la candidature à trois de l'Espagne, du Maroc et du Portugal. Tenante du titre, la Roja pourrait donc à nouveau être championne du monde à domicile. On ne sait toutefois pas encore exactement où se tiendra la finale déjà fixée au samedi 21 juillet 2030. Le Stade Santiago-Bernabeu du Real Madrid, le Camp Nou du FC Barcelone et le futur plus grand stade de la planète construit par le Maroc (115 00 places en bordure de Casablanca) se disputent encore la tenue de l'événement.

La FIFA ne veut pas faire de jaloux

Ce qui est certain, c'est qu'en plus de l'Espagne, le Portugal et le Maroc sont eux aussi déjà assurés de leur place dans la compétition. Mais ils ne sont pas les seuls. En effet, le tournoi se disputera en tout...sur six pays différents.

En plus des trois premières nations précitées, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay accueilleront chacun un match de la compétition. Les trois voisins sud-américains avaient eux aussi déposé une candidature commune pour l'ensemble du tournoi, elle n'avait pas été retenue.


La FIFA a tout de même décidé de leur attribuer un match à chacun. Une façon de commémorer les cent ans de la première Coupe du monde, alors organisée - et remportée - par l'Uruguay. Les trois éphémères pays hôtes supplémentaires de 2030 ont donc eux aussi déjà été gratifiés d'une participation assurée, sans même devoir passer par les phases de qualification. Et si la Belgique tentait le coup pour célébrer les 20 ans de sa médaille de bronze en 2038 ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
FIFA Club World Cup
FIFA Club World Cup Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Cozier-Duberry - Appiah

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Cozier-Duberry - Appiah

21:30
Qui ne tente rien n'a rien : Anderlecht recalé pour un ancien grand espoir d'Arsenal

Qui ne tente rien n'a rien : Anderlecht recalé pour un ancien grand espoir d'Arsenal

21:30
Accord trouvé ! Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables jusqu'en 2028 !

Accord trouvé ! Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables jusqu'en 2028 !

20:38
Quatre Espagnols mais combien de Belges ? Voici notre onze type de la Coupe du Monde

Quatre Espagnols mais combien de Belges ? Voici notre onze type de la Coupe du Monde

20:30
Officiel : un Belge du bout du monde revient aider le Patro dans sa quête de la D1A

Officiel : un Belge du bout du monde revient aider le Patro dans sa quête de la D1A

20:00
Officiel : autrefois transféré à Anderlecht pour 3 millions, il rejoint le club de Kylian Mbappé

Officiel : autrefois transféré à Anderlecht pour 3 millions, il rejoint le club de Kylian Mbappé

19:30
Neuf millions sur la table : Bruges pousse pour l'un de ses bourreaux de la saison dernière

Neuf millions sur la table : Bruges pousse pour l'un de ses bourreaux de la saison dernière

19:00
Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"

Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"

18:30
Officiel : l'un des gardiens les plus spectaculaires de Pro League nous quitte après plus de six ans

Officiel : l'un des gardiens les plus spectaculaires de Pro League nous quitte après plus de six ans

18:00
Toujours sans club : un ancien flop du Standard pourrait rebondir en Iran

Toujours sans club : un ancien flop du Standard pourrait rebondir en Iran

17:30
L'une des explications inavouables du départ de Garcia ? "J'espère que cela n'a pas joué"

L'une des explications inavouables du départ de Garcia ? "J'espère que cela n'a pas joué"

17:00
4
🎥 La situation commençait à tendre tout le monde : grande nouvelle pour Malick Fofana à Lyon

🎥 La situation commençait à tendre tout le monde : grande nouvelle pour Malick Fofana à Lyon

16:45
Déjà en équipe première, un montant alléchant pour Bruges : les détails du départ de Jesse Bisiwu à Barcelone

Déjà en équipe première, un montant alléchant pour Bruges : les détails du départ de Jesse Bisiwu à Barcelone

16:30
Visite médicale en cours : le retour de Norman Bassette en Pro League se précise

Visite médicale en cours : le retour de Norman Bassette en Pro League se précise

16:00
L'opération est derrière lui, la rééducation sera longue : le verdict est très lourd pour Amadou Onana !

L'opération est derrière lui, la rééducation sera longue : le verdict est très lourd pour Amadou Onana !

15:20
Le train est repassé une deuxième fois : les dessous de l'arrivée de Thomas Meunier à Sunderland

Le train est repassé une deuxième fois : les dessous de l'arrivée de Thomas Meunier à Sunderland

15:00
Nouveau coup de maître ? L'Union a identifié le probable successeur de Kjell Scherpen dans ses buts

Nouveau coup de maître ? L'Union a identifié le probable successeur de Kjell Scherpen dans ses buts

14:30
Manchester City veut s’offrir la révélation marocaine du Mondial, mais… Lille réclame 100 millions d’euros !

Manchester City veut s’offrir la révélation marocaine du Mondial, mais… Lille réclame 100 millions d’euros !

14:00
Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

13:30
OFFICIEL : un jeune buteur belge prolonge son contrat avec le Club de Bruges

OFFICIEL : un jeune buteur belge prolonge son contrat avec le Club de Bruges

13:00
"La douleur est immense" : Lionel Messi abattu après la défaite de l’Argentine en finale du Mondial

"La douleur est immense" : Lionel Messi abattu après la défaite de l’Argentine en finale du Mondial

12:40
1
D'ores et déjà forfait pour la reprise contre Anderlecht : la tuile pour un cadre de la RAAL

D'ores et déjà forfait pour la reprise contre Anderlecht : la tuile pour un cadre de la RAAL

12:15
"Fier de faire partie de ce groupe qui a toujours assumé ses responsabilités" : Enzo Fernández sort du silence

"Fier de faire partie de ce groupe qui a toujours assumé ses responsabilités" : Enzo Fernández sort du silence

12:00
Ce record de la Coupe du monde 2026 qui en dit long sur le football moderne Factcheck

Ce record de la Coupe du monde 2026 qui en dit long sur le football moderne

11:40
Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

11:20
Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

11:00
🎥 Énorme fête en Espagne après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026

🎥 Énorme fête en Espagne après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026

10:30
Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France

Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France

10:01
1
Un ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard de Liège candidat pour remplacer Rudi Garcia ?

Un ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard de Liège candidat pour remplacer Rudi Garcia ?

09:52
2
OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League

OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League

09:30
Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair

Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair

09:00
OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

08:30
OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

08:00
De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..." Interview

De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..."

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Kuavita - Ferraro - De Bruyne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Kuavita - Ferraro - De Bruyne

23:00
OFFICIEL : Léandre Kuavita a trouvé un nouveau club en Belgique

OFFICIEL : Léandre Kuavita a trouvé un nouveau club en Belgique

23:00

Plus de news

Les plus populaires

FIFA Club World Cup

 Finale
Chelsea Chelsea 3-0 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved