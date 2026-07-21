Officiel : autrefois transféré à Anderlecht pour 3 millions, il rejoint le club de Kylian Mbappé

Il y a dix ans, Anderlecht avait transféré Dennis Appiah pour trois millions en provenance de Caen. Le latéral français retrouve aujourd'hui le club qui a lancé sa carrière professionnelle. Mais le Stade Malherbe a aujourd'hui bien changé.

Si Dennis Appiah a terminé sa formation et disputé ses premières minutes en pro avec l'AS Monaco (du temps où l'ASM évoluait en Ligue 2 au début de la dernière décennie), c'est à Caen que sa carrière a véritablement décollé.

Le latéral s'était immédiatement imposé comme titulaire et avait aidé l'équipe à monter en Ligue 1 dès sa première saison. Deux années pleines en Ligue 1 avaient suivi. En 2015/2016, il n'avait d'ailleurs pas manqué la moindre minute. Une régularité qui avait poussé Anderlecht a débourser trois millions d'euros pour le recruter.

Le Toulousains, ancien international U21 français, avait dans un premier temps eu du mal face à la concurrence d'Andy Najar. Mais il s'était petit à petit imposé et fait d'ailleurs partie du dernier onze anderlechtois sacré champion de Belgique. Il avait ensuite joué contre le PSG, le Bayern Munich et le Celtic en Ligue des Champions la saison suivante.

Dennis Appiah, une valeur sûre du championnat français pour aider Caen à remonter

En 2019, Appiah avait rejoint Nantes, où il est resté trois ans et demi, remportant la Coupe de France en 2022. On l'a ensuite connu du côté de Saint-Etienne, avec qui il a fait l'ascenseur ces dernières années. Encore titulaire lors du test-match perdu contre Nice il y a quelques semaines, il n'accompagnera pas les Verts pour une deuxième saison de rang en Ligue 2.

Caen, désormais détenu par un certain Kylian Mbappé, a en effet convaincu son ancien joueur de revenir prêter main forte. Un léger pas en arrière puisque le Stade Malherbe évolue en troisième division. Appiah y partagera le vestiaire avec Parfait Mandanda, l'ancien gardien de but de Charleroi, toujours bien présent pour une nouvelle saison dans le Calvados malgré ses 36 ans.



