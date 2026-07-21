Officiel : libéré par le Standard, Teddy Teuma a retrouvé un club dans une destination inattendue

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : libéré par le Standard, Teddy Teuma a retrouvé un club dans une destination inattendue
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Teddy Teuma se cherchait un nouveau club depuis la fin de son aventure au Standard. Il a retrouvé chaussure à son pied à Malte, dont il défend les couleurs en sélection depuis maintenant plusieurs années.

L'hiver dernier, le Standard semblait avoir réalisé un coup de maître en recrutant Teddy Teuma à Reims. D'autant plus que vu les services rendus par le joueur, le Standard avait pu l'acquérir gratuitement, alors que son contrat n'avait pas encore pris fin.

Dans l'entrejeu, Marc Willmots voulait ainsi recréer le tandem avec Casper Nielsen qui avait fait les beaux jours de l'Union Saint-Gilloise en D1B et lors de la première saison des Bruxellois en D1A, avec des incursions létales axu abords du rectangle adverse menées à tour de rôle par les deux hommes.

Mais Teuma n'aura que rarement été en mesure de tenir a place. Le milieu de 32 ans a constamment été freiné par des blessures. Il n'a ainsi disputé que neuf matchs en Rouche.

Teddy Teuma fait honneur à ses origines maltaises

Si la qualité de son pied gauche n'a jamais été remise en question, le Standard a bien été obligé de tirer un constat cet été, alors que le contrat de Teuma arrivait à échéance : il ne présentait pas les garanties nécessaires sur le plan médical pour être prolonger. Depuis le mois de juin, le joueur était donc libre.

Il vient de retrouver un club. Teddy Teuma vient en effet de s'engager dans le club maltais du Sliema Wanderers, cinquième du dernier championnat local.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une publication partagée par Sliema Wanderers Football Club (@sliemawanderersfc)

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Standard
Sliema Wanderers
Teddy Teuma

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Cozier-Duberry - Appiah

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Cozier-Duberry - Appiah

21:30
Toujours sans club : un ancien flop du Standard pourrait rebondir en Iran

Toujours sans club : un ancien flop du Standard pourrait rebondir en Iran

17:30
Qui ne tente rien n'a rien : Anderlecht recalé pour un ancien grand espoir d'Arsenal

Qui ne tente rien n'a rien : Anderlecht recalé pour un ancien grand espoir d'Arsenal

21:30
La FIFA n'a pas pu s'empêcher : le prochain Mondial à cheval sur six pays

La FIFA n'a pas pu s'empêcher : le prochain Mondial à cheval sur six pays

21:00
Accord trouvé ! Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables jusqu'en 2028 !

Accord trouvé ! Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables jusqu'en 2028 !

20:38
Quatre Espagnols mais combien de Belges ? Voici notre onze type de la Coupe du Monde

Quatre Espagnols mais combien de Belges ? Voici notre onze type de la Coupe du Monde

20:30
Officiel : un Belge du bout du monde revient aider le Patro dans sa quête de la D1A

Officiel : un Belge du bout du monde revient aider le Patro dans sa quête de la D1A

20:00
Officiel : autrefois transféré à Anderlecht pour 3 millions, il rejoint le club de Kylian Mbappé

Officiel : autrefois transféré à Anderlecht pour 3 millions, il rejoint le club de Kylian Mbappé

19:30
Neuf millions sur la table : Bruges pousse pour l'un de ses bourreaux de la saison dernière

Neuf millions sur la table : Bruges pousse pour l'un de ses bourreaux de la saison dernière

19:00
Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"

Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"

18:30
Officiel : l'un des gardiens les plus spectaculaires de Pro League nous quitte après plus de six ans

Officiel : l'un des gardiens les plus spectaculaires de Pro League nous quitte après plus de six ans

18:00
Visite médicale en cours : le retour de Norman Bassette en Pro League se précise

Visite médicale en cours : le retour de Norman Bassette en Pro League se précise

16:00
L'une des explications inavouables du départ de Garcia ? "J'espère que cela n'a pas joué"

L'une des explications inavouables du départ de Garcia ? "J'espère que cela n'a pas joué"

17:00
4
🎥 La situation commençait à tendre tout le monde : grande nouvelle pour Malick Fofana à Lyon

🎥 La situation commençait à tendre tout le monde : grande nouvelle pour Malick Fofana à Lyon

16:45
Déjà en équipe première, un montant alléchant pour Bruges : les détails du départ de Jesse Bisiwu à Barcelone

Déjà en équipe première, un montant alléchant pour Bruges : les détails du départ de Jesse Bisiwu à Barcelone

16:30
Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

11:20
L'opération est derrière lui, la rééducation sera longue : le verdict est très lourd pour Amadou Onana !

L'opération est derrière lui, la rééducation sera longue : le verdict est très lourd pour Amadou Onana !

15:20
Le train est repassé une deuxième fois : les dessous de l'arrivée de Thomas Meunier à Sunderland

Le train est repassé une deuxième fois : les dessous de l'arrivée de Thomas Meunier à Sunderland

15:00
Nouveau coup de maître ? L'Union a identifié le probable successeur de Kjell Scherpen dans ses buts

Nouveau coup de maître ? L'Union a identifié le probable successeur de Kjell Scherpen dans ses buts

14:30
Un ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard de Liège candidat pour remplacer Rudi Garcia ?

Un ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard de Liège candidat pour remplacer Rudi Garcia ?

09:52
2
Manchester City veut s’offrir la révélation marocaine du Mondial, mais… Lille réclame 100 millions d’euros !

Manchester City veut s’offrir la révélation marocaine du Mondial, mais… Lille réclame 100 millions d’euros !

14:00
Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

13:30
OFFICIEL : un jeune buteur belge prolonge son contrat avec le Club de Bruges

OFFICIEL : un jeune buteur belge prolonge son contrat avec le Club de Bruges

13:00
"La douleur est immense" : Lionel Messi abattu après la défaite de l’Argentine en finale du Mondial

"La douleur est immense" : Lionel Messi abattu après la défaite de l’Argentine en finale du Mondial

12:40
1
D'ores et déjà forfait pour la reprise contre Anderlecht : la tuile pour un cadre de la RAAL

D'ores et déjà forfait pour la reprise contre Anderlecht : la tuile pour un cadre de la RAAL

12:15
"Fier de faire partie de ce groupe qui a toujours assumé ses responsabilités" : Enzo Fernández sort du silence

"Fier de faire partie de ce groupe qui a toujours assumé ses responsabilités" : Enzo Fernández sort du silence

12:00
Ce record de la Coupe du monde 2026 qui en dit long sur le football moderne Factcheck

Ce record de la Coupe du monde 2026 qui en dit long sur le football moderne

11:40
Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

11:00
🎥 Énorme fête en Espagne après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026

🎥 Énorme fête en Espagne après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026

10:30
Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France

Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France

10:01
1
OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League

OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League

09:30
OFFICIEL : Léandre Kuavita a trouvé un nouveau club en Belgique

OFFICIEL : Léandre Kuavita a trouvé un nouveau club en Belgique

23:00
Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair

Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair

09:00
OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

08:30
OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

08:00
De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..." Interview

De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..."

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved