Officiel : libéré par le Standard, Teddy Teuma a retrouvé un club dans une destination inattendue

Teddy Teuma se cherchait un nouveau club depuis la fin de son aventure au Standard. Il a retrouvé chaussure à son pied à Malte, dont il défend les couleurs en sélection depuis maintenant plusieurs années.

L'hiver dernier, le Standard semblait avoir réalisé un coup de maître en recrutant Teddy Teuma à Reims. D'autant plus que vu les services rendus par le joueur, le Standard avait pu l'acquérir gratuitement, alors que son contrat n'avait pas encore pris fin.

Dans l'entrejeu, Marc Willmots voulait ainsi recréer le tandem avec Casper Nielsen qui avait fait les beaux jours de l'Union Saint-Gilloise en D1B et lors de la première saison des Bruxellois en D1A, avec des incursions létales axu abords du rectangle adverse menées à tour de rôle par les deux hommes.

Mais Teuma n'aura que rarement été en mesure de tenir a place. Le milieu de 32 ans a constamment été freiné par des blessures. Il n'a ainsi disputé que neuf matchs en Rouche.

Teddy Teuma fait honneur à ses origines maltaises

Si la qualité de son pied gauche n'a jamais été remise en question, le Standard a bien été obligé de tirer un constat cet été, alors que le contrat de Teuma arrivait à échéance : il ne présentait pas les garanties nécessaires sur le plan médical pour être prolonger. Depuis le mois de juin, le joueur était donc libre.

Il vient de retrouver un club. Teddy Teuma vient en effet de s'engager dans le club maltais du Sliema Wanderers, cinquième du dernier championnat local.



