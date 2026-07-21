OFFICIEL : un ancien joueur de Charleroi rejoint un club de D1A

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Le KVC Westerlo poursuit une importante reconstruction et vient à nouveau de frapper sur le marché des transferts. Fabio Ferraro va quitter le club pour rejoindre les Campinois. Selon Sacha Tavolieri, les deux clubs ont trouvé un accord pour un montant de 700 000 euros, auquel s’ajouteront des bonus