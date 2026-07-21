Officiel : un Belge du bout du monde revient aider le Patro dans sa quête de la D1A

Le Patro Eisden s’est renforcé en attirant Louis Verstraete. Le milieu de terrain de 27 ans revient en Belgique après deux saisons en Nouvelle-Zélande. Pour les Limbourgeois, c’est la promesse d’un joueur qui connaît bien le championnat belge, et particulièrement la D1B.

Jusqu'à ce mois de septembre 2024 qui a tout changé pour lui, la carrière de Louis Verstraete aurait presque pu être qualifiée de banale : repéré par La Gantoise dès ses dix ans, ce milieu de terrain a gravi les échelons les uns après les autres chez les Buffalos, jusqu'à faire ses débuts en équipe première alors qu'il n'avait que 17 ans.

Pour continuer à lui accorder du temps de jeu, Gand l'avait envoyé en prêt à Beveren, avant de le céder définitivement à l'Antwerp. Verstraete n'a pas finalement pas beaucoup joué avec le Great Old, qui l'a à son tour prêté à Ostende, puis à nouveau du côté de Beveren. Jamais deux sans trois : les Waaslandiens l'ont à leur tour acquis définitivement, pour tenter de remonter en D1A.

Deux ans en Nouvelle-Zélande avant de revenir se frotter à la lutte pour la montée en Belgique

Louis Verstraete a ainsi disputé deux saisons en D1B, jusqu'à ce fameux coup de fil inattendu de septembre 2024. Face à l'intérêt d'Auckland, le Gantois a d'abord hésité mais a fini par sauter dans l'inconnu. Un choix qu'il n'a jamais regretté.

Titulaire indiscutable, notre compatriote a remporté le championnat australien (dans lequel évolue Auckland) il y a quelques semaines. Un titre qui marque aussi la fin de l'aventure pour Verstraete. Libre, il a choisi de revenir au pays et vient ainsi de s'engager au Patro Eisden. "Avec Louis, nous apportons de l’expérience et de la stabilité au milieu de terrain. De plus, il connaît la culture de la gagne", se réjouit Stijn Stijnen dans le communiqué officiel. Avec Radja Nainggolan à ses côtés, le duo devrait faire mal en D1B.