Toujours sans club : un ancien flop du Standard pourrait rebondir en Iran

Alen Halilovic n'avait pas marqué de son empreinte son passage en Belgique. Aujourd'hui âgé de 30 ans, il tente de se relancer et pourrait retrouver de l'embauche du côté du championnat iranien.

Avec ses quatre ans au FC Barcelone et son transfert à l'AC Milan, Alen Halilovic était arrivé au Standard avec un CV plutôt clinquant. Mais le milieu offensif croate n'était jamais parvenu à confirmer les promesses qui entouraient son arrivée en prêt.

"Je n'étais pas heureux", avouera-t-il plus tard. Sans jamais s'être imposé sous les ordres de Michel Preud'Homme, le garçon est retourné à Milan, qui l'a ensuite prêté à Heerenveeen, avant de le laisser libre.

Le natif de Dubrovnik a ensuite transité par Birmingham, Rading et Rijeka. Après une nouvelle période sans club, il s'est relancé non loin de chez nous, au Fortuna Sittard. Aux Pays-Bas, Halilovic a enfin retrouvé un peu de constance lors de ses deux premières saisons.

Alen Halilovic en passe de signer à Persepolis ?

Mais il reste sur un exercice à...30 minutes en Eredivisie. Blessé en première partie de saison, il n'a pas regagné sa place lors de la seconde. Son contrat n'a donc pas été renouvelé. Actuellement libre, le joueur recherche un nouveau port d'attache. Il pourrait l'avoir retrouvé en Iran.

Selon Fabrizio Romano, Alen Halilovic est en négociations avancées avec le club de Persepolis. Il pourrait ainsi rebondir dans l'un des plus grands clubs d'Iran : Persepolis concentre à lui seul un tiers des joueurs étrangers du championnat iranien mais reste sur une décevante sixième place.



