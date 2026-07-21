Toujours sans club : un ancien flop du Standard pourrait rebondir en Iran

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Toujours sans club : un ancien flop du Standard pourrait rebondir en Iran
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2543

Alen Halilovic n'avait pas marqué de son empreinte son passage en Belgique. Aujourd'hui âgé de 30 ans, il tente de se relancer et pourrait retrouver de l'embauche du côté du championnat iranien.

Avec ses quatre ans au FC Barcelone et son transfert à l'AC Milan, Alen Halilovic était arrivé au Standard avec un CV plutôt clinquant. Mais le milieu offensif croate n'était jamais parvenu à confirmer les promesses qui entouraient son arrivée en prêt.

"Je n'étais pas heureux", avouera-t-il plus tard. Sans jamais s'être imposé sous les ordres de Michel Preud'Homme, le garçon est retourné à Milan, qui l'a ensuite prêté à Heerenveeen, avant de le laisser libre.

Le natif de Dubrovnik a ensuite transité par Birmingham, Rading et Rijeka. Après une nouvelle période sans club, il s'est relancé non loin de chez nous, au Fortuna Sittard. Aux Pays-Bas, Halilovic a enfin retrouvé un peu de constance lors de ses deux premières saisons.

Alen Halilovic en passe de signer à Persepolis ?

Mais il reste sur un exercice à...30 minutes en Eredivisie. Blessé en première partie de saison, il n'a pas regagné sa place lors de la seconde. Son contrat n'a donc pas été renouvelé. Actuellement libre, le joueur recherche un nouveau port d'attache. Il pourrait l'avoir retrouvé en Iran.

Selon Fabrizio Romano, Alen Halilovic est en négociations avancées avec le club de Persepolis. Il pourrait ainsi rebondir dans l'un des plus grands clubs d'Iran : Persepolis concentre à lui seul un tiers des joueurs étrangers du championnat iranien mais reste sur une décevante sixième place.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Alen Halilović

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Appiah - Baidoo - Halilović

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Appiah - Baidoo - Halilović

19:30
Neuf millions sur la table : Bruges pousse pour l'un de ses bourreaux de la saison dernière

Neuf millions sur la table : Bruges pousse pour l'un de ses bourreaux de la saison dernière

19:00
Officiel : autrefois transféré à Anderlecht pour 3 millions, il rejoint le club de Kylian Mbappé

Officiel : autrefois transféré à Anderlecht pour 3 millions, il rejoint le club de Kylian Mbappé

19:30
Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"

Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"

18:30
Officiel : l'un des gardiens les plus spectaculaires de Pro League nous quitte après plus de six ans

Officiel : l'un des gardiens les plus spectaculaires de Pro League nous quitte après plus de six ans

18:00
Visite médicale en cours : le retour de Norman Bassette en Pro League se précise

Visite médicale en cours : le retour de Norman Bassette en Pro League se précise

16:00
L'une des explications inavouables du départ de Garcia ? "J'espère que cela n'a pas joué"

L'une des explications inavouables du départ de Garcia ? "J'espère que cela n'a pas joué"

17:00
3
🎥 La situation commençait à tendre tout le monde : grande nouvelle pour Malick Fofana à Lyon

🎥 La situation commençait à tendre tout le monde : grande nouvelle pour Malick Fofana à Lyon

16:45
Déjà en équipe première, un montant alléchant pour Bruges : les détails du départ de Jesse Bisiwu à Barcelone

Déjà en équipe première, un montant alléchant pour Bruges : les détails du départ de Jesse Bisiwu à Barcelone

16:30
Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

11:20
L'opération est derrière lui, la rééducation sera longue : le verdict est très lourd pour Amadou Onana !

L'opération est derrière lui, la rééducation sera longue : le verdict est très lourd pour Amadou Onana !

15:20
Le train est repassé une deuxième fois : les dessous de l'arrivée de Thomas Meunier à Sunderland

Le train est repassé une deuxième fois : les dessous de l'arrivée de Thomas Meunier à Sunderland

15:00
Un ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard de Liège candidat pour remplacer Rudi Garcia ?

Un ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard de Liège candidat pour remplacer Rudi Garcia ?

09:52
2
Nouveau coup de maître ? L'Union a identifié le probable successeur de Kjell Scherpen dans ses buts

Nouveau coup de maître ? L'Union a identifié le probable successeur de Kjell Scherpen dans ses buts

14:30
Manchester City veut s’offrir la révélation marocaine du Mondial, mais… Lille réclame 100 millions d’euros !

Manchester City veut s’offrir la révélation marocaine du Mondial, mais… Lille réclame 100 millions d’euros !

14:00
Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

13:30
OFFICIEL : un jeune buteur belge prolonge son contrat avec le Club de Bruges

OFFICIEL : un jeune buteur belge prolonge son contrat avec le Club de Bruges

13:00
"La douleur est immense" : Lionel Messi abattu après la défaite de l’Argentine en finale du Mondial

"La douleur est immense" : Lionel Messi abattu après la défaite de l’Argentine en finale du Mondial

12:40
1
D'ores et déjà forfait pour la reprise contre Anderlecht : la tuile pour un cadre de la RAAL

D'ores et déjà forfait pour la reprise contre Anderlecht : la tuile pour un cadre de la RAAL

12:15
"Fier de faire partie de ce groupe qui a toujours assumé ses responsabilités" : Enzo Fernández sort du silence

"Fier de faire partie de ce groupe qui a toujours assumé ses responsabilités" : Enzo Fernández sort du silence

12:00
Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

11:00
Ce record de la Coupe du monde 2026 qui en dit long sur le football moderne Factcheck

Ce record de la Coupe du monde 2026 qui en dit long sur le football moderne

11:40
🎥 Énorme fête en Espagne après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026

🎥 Énorme fête en Espagne après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026

10:30
OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League

OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League

09:30
Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France

Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France

10:01
1
OFFICIEL : Léandre Kuavita a trouvé un nouveau club en Belgique

OFFICIEL : Léandre Kuavita a trouvé un nouveau club en Belgique

23:00
Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair

Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair

09:00
OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

08:30
OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

08:00
De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..." Interview

De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..."

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Kuavita - Ferraro - De Bruyne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Kuavita - Ferraro - De Bruyne

23:00
Un ancien de Charleroi va rejoindre un club de D1A : accord trouvé

Un ancien de Charleroi va rejoindre un club de D1A : accord trouvé

22:30
Nathan De Cat ne déménage pas seul en Allemagne : il pourra compter sur le soutien de son père

Nathan De Cat ne déménage pas seul en Allemagne : il pourra compter sur le soutien de son père

22:00
Excellente nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern

Excellente nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern

21:30
1
64 équipes lors du prochain Mondial ? Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, se montre affirmatif

64 équipes lors du prochain Mondial ? Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, se montre affirmatif

21:00
Charles De Ketelaere annonce une grande nouvelle dans sa vie privée

Charles De Ketelaere annonce une grande nouvelle dans sa vie privée

20:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved