Absents de la liste européenne : Rik De Mil fait le ménage et pousse quatre Gantois vers la sortie

La Gantoise se veut ambitieuse à trois jours de sa rentrée sur la scéne européenne. La liste transmise par les Buffalos à l'UEFA confirme qu'il y aura encore du mouvement. Notamment dans le sens des départs, vu les absences constatées.

Un an après avoir défié Hammarby à Charleroi (pour une élimination des Zèbres à la dernière minute des prolongations au match retour), Rik De Mil retrouve le deuxième tour préliminaire de l'Europa League, cette fois sur le banc de La Gantoise.

"La saison écoulée a été en dents de scie, mais nous avons travaillé très dur cet été. La résilience mentale du groupe est énorme. Nous nous sommes battus pour les Playoffs 1 pour décrocher ce ticket européen. Sommes-nous prêts ? Oui", a déclaré l'entraîneur gantois lors de la cérémonie de présentation de l'équipe aux supporters.

Les Buffalos ont frappé fort en allant chercher Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise. Le défenseur anglais a immédiatement été nommé capitaine. A son image, c'est tout un groupe qui doit réhausser les standards d'exigence du club.

La Gantoise veut retrouver son ambition

Rik De Mil ne dit pas autre chose : "Nous voulons franchir des étapes. Au classement, dans le jeu, et développer plus de stabilité au sein de l'équipe. Nous voulons aussi nous renforcer et proposer un meilleur football cette saison". À commencer donc par jeudi et la manche aller contre les Ukrainiens de Cherkasy. Si Gand vient à bout de son premier adversaire, il défiera ensuite l'IFK Göteborg (Suède) ou le Levadia Tallinn (Estonie).

Comme Anderlecht, les Gantois ont rendu leur liste à l'UEFA pour cette double confrontation. Avec quelques absents remarqués. Atsuki Ito, Pieter Gerkens, Hugo Gambor et Tom Vandenberghe ne sont pas de la partie. Ces quatre joueurs sont donc bel et bien sur le départ.





Ito et Gambor ont pourtant eu des opportunités la saison dernière, mais ne semblent plus rentrer dans les plans de De Mil. Pour Tom Vandenberghe, c'est clair depuis plus longtemps. De son côté, Gerkens a marqué des points lors de son prêt au Cercle de Bruges, mais cela ne devrait pas suffir pour lui valoir une place au soleil.