Anderlecht est prêt à compter sur un très jeune talent de Neerpede face à Hammarby

Anderlecht entamera sa campagne européenne ce jeudi soir avec un déplacement difficile sur la pelouse du club suédois d’Hammarby. Vitor Bruno sera immédiatement confronté à un sérieux test, car les Bruxellois sont encore en pleine construction.

Hammarby part avec un net avantage. Le vice-champion de Suède est en plein milieu de sa saison et a déjà disputé quatorze rencontres de championnat. Anderlecht, de son côté, n'a disputé que des matchs de préparation et manque donc encore de rythme.

Une place de titulaire pour Onia-Seke ?

L'effectif n'est par ailleurs pas encore totalement bouclé. Giulian Biancone, Léo Pétrot et Lukas Ambros sont déjà arrivés, mais le club recherche encore des renforts offensifs. Après les départs, notamment, de Thorgan Hazard, Yari Verschaeren, Nathan De Cat et Moussa Diarra, le noyau n'est pas encore parfaitement équilibré.

Dans ce contexte, Jayden Onia-Seke apparaît comme l'un des grands gagnants de la préparation. L'ailier a laissé une excellente impression ces dernières semaines et s'est clairement mis en évidence aux yeux du staff technique.

Il y a donc de fortes chances qu'Onia-Seke débute d'entrée face à Hammarby. Grâce à sa vitesse et à sa capacité à se projeter vers l'avant, il pourrait constituer une arme importante sur la pelouse synthétique de Stockholm, d'autant qu'Anderlecht attend toujours de nouveaux renforts offensifs.

Nathan Saliba, un atout supplémentaire

Nathan Saliba est également de retour après son aventure en Coupe du monde et pourrait jouer un rôle important, même s'il semble encore un peu tôt pour le voir disputer un match complet. Vitor Bruno devrait probablement gérer son temps de jeu avec précaution.



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La pression est déjà bien présente du côté des Mauves. Une élimination enverrait certes Anderlecht en Conference League, mais l'objectif reste de se qualifier pour l'Europa League. Pour Onia-Seke, c'est en tout cas une occasion idéale de se révéler définitivement sur la scène européenne.