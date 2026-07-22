Anderlecht est prêt à compter sur un très jeune talent de Neerpede face à Hammarby

Anderlecht est prêt à compter sur un très jeune talent de Neerpede face à Hammarby
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Anderlecht entamera sa campagne européenne ce jeudi soir avec un déplacement difficile sur la pelouse du club suédois d’Hammarby. Vitor Bruno sera immédiatement confronté à un sérieux test, car les Bruxellois sont encore en pleine construction.

Hammarby part avec un net avantage. Le vice-champion de Suède est en plein milieu de sa saison et a déjà disputé quatorze rencontres de championnat. Anderlecht, de son côté, n'a disputé que des matchs de préparation et manque donc encore de rythme.

Une place de titulaire pour Onia-Seke ?

L'effectif n'est par ailleurs pas encore totalement bouclé. Giulian Biancone, Léo Pétrot et Lukas Ambros sont déjà arrivés, mais le club recherche encore des renforts offensifs. Après les départs, notamment, de Thorgan Hazard, Yari Verschaeren, Nathan De Cat et Moussa Diarra, le noyau n'est pas encore parfaitement équilibré.

Dans ce contexte, Jayden Onia-Seke apparaît comme l'un des grands gagnants de la préparation. L'ailier a laissé une excellente impression ces dernières semaines et s'est clairement mis en évidence aux yeux du staff technique.

Il y a donc de fortes chances qu'Onia-Seke débute d'entrée face à Hammarby. Grâce à sa vitesse et à sa capacité à se projeter vers l'avant, il pourrait constituer une arme importante sur la pelouse synthétique de Stockholm, d'autant qu'Anderlecht attend toujours de nouveaux renforts offensifs.

Nathan Saliba, un atout supplémentaire

Nathan Saliba est également de retour après son aventure en Coupe du monde et pourrait jouer un rôle important, même s'il semble encore un peu tôt pour le voir disputer un match complet. Vitor Bruno devrait probablement gérer son temps de jeu avec précaution.

Lire aussi… Anderlecht face à l'un de ses anciens joueurs fantômes : cinq choses à savoir sur Hammarby

La pression est déjà bien présente du côté des Mauves. Une élimination enverrait certes Anderlecht en Conference League, mais l'objectif reste de se qualifier pour l'Europa League. Pour Onia-Seke, c'est en tout cas une occasion idéale de se révéler définitivement sur la scène européenne.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Hammarby
Jayden Onia-Seke

Plus de news

Anderlecht face à l'un de ses anciens joueurs fantômes : cinq choses à savoir sur Hammarby

Anderlecht face à l'un de ses anciens joueurs fantômes : cinq choses à savoir sur Hammarby

11:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/07: De Ketelaere - Odoi - Persyn

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/07: De Ketelaere - Odoi - Persyn

13:30
Un club du top absolu pense à Charles De Ketelaere après sa bonne Coupe du Monde !

Un club du top absolu pense à Charles De Ketelaere après sa bonne Coupe du Monde !

13:30
Denis Odoi s’apprête à faire son retour au Club de Bruges

Denis Odoi s’apprête à faire son retour au Club de Bruges

13:00
Une star de la Juventus incertaine pour le match de gala face au Standard de Liège

Une star de la Juventus incertaine pour le match de gala face au Standard de Liège

12:30
Tolu Arokodare au cœur d’une polémique à Wolverhampton : l'ancien buteur du KRC Genk est poussé vers la sortie

Tolu Arokodare au cœur d’une polémique à Wolverhampton : l'ancien buteur du KRC Genk est poussé vers la sortie

12:00
OFFICIEL : un Belge passé par l’Inter et le Club de Bruges s’offre un nouveau défi surprenant à l’étranger

OFFICIEL : un Belge passé par l’Inter et le Club de Bruges s’offre un nouveau défi surprenant à l’étranger

11:00
Kevin De Bruyne devrait finalement rester à Naples, tandis que Romelu Lukaku se dirige vers un départ

Kevin De Bruyne devrait finalement rester à Naples, tandis que Romelu Lukaku se dirige vers un départ

11:20
Débuts catastrophiques pour Wouter Vrancken avec Hearts : le rêve de disputer la Ligue des champions s’éloigne

Débuts catastrophiques pour Wouter Vrancken avec Hearts : le rêve de disputer la Ligue des champions s’éloigne

10:00
OFFICIEL : un international anglais rejoint Chelsea pour un montant impressionnant

OFFICIEL : un international anglais rejoint Chelsea pour un montant impressionnant

09:30
Guillermo Ochoa met un terme à sa carrière de footballeur professionnel : "Je n’aurais jamais imaginé ça"

Guillermo Ochoa met un terme à sa carrière de footballeur professionnel : "Je n’aurais jamais imaginé ça"

09:00
"HERE WE GO" : Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables Rouges jusqu'en 2028 !

"HERE WE GO" : Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables Rouges jusqu'en 2028 !

08:24
2
Loïs Openda vers un retour en Ligue 1 ? Le Diable Rouge apprécie le projet d’un club de premier plan

Loïs Openda vers un retour en Ligue 1 ? Le Diable Rouge apprécie le projet d’un club de premier plan

08:00
Qui ne tente rien n'a rien : Anderlecht recalé pour un ancien grand espoir d'Arsenal

Qui ne tente rien n'a rien : Anderlecht recalé pour un ancien grand espoir d'Arsenal

21:30
Absents de la liste européenne : Rik De Mil fait le ménage et pousse quatre Gantois vers la sortie

Absents de la liste européenne : Rik De Mil fait le ménage et pousse quatre Gantois vers la sortie

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Ferraro - Descotte - Appiah

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Ferraro - Descotte - Appiah

23:30
Toujours le feu sacré à 37 ans : lui aussi formé à Anderlecht, le cousin de Nathan Ngoy signe en P1 hennuyère

Toujours le feu sacré à 37 ans : lui aussi formé à Anderlecht, le cousin de Nathan Ngoy signe en P1 hennuyère

07:00
OFFICIEL : un ancien joueur de Charleroi rejoint un club de D1A

OFFICIEL : un ancien joueur de Charleroi rejoint un club de D1A

23:30
C'est signé : un départ dans le secteur offensif à Charleroi

C'est signé : un départ dans le secteur offensif à Charleroi

22:55
Un restau annulé qui coûte cher, Witsel presque adjoint : les langues se délient sur Rudi Garcia

Un restau annulé qui coûte cher, Witsel presque adjoint : les langues se délient sur Rudi Garcia

22:30
1
Officiel : libéré par le Standard, Teddy Teuma a retrouvé un club dans une destination inattendue

Officiel : libéré par le Standard, Teddy Teuma a retrouvé un club dans une destination inattendue

22:02
Officiel : autrefois transféré à Anderlecht pour 3 millions, il rejoint le club de Kylian Mbappé

Officiel : autrefois transféré à Anderlecht pour 3 millions, il rejoint le club de Kylian Mbappé

19:30
La FIFA n'a pas pu s'empêcher : le prochain Mondial à cheval sur six pays

La FIFA n'a pas pu s'empêcher : le prochain Mondial à cheval sur six pays

21:00
Officiel : un Belge du bout du monde revient aider le Patro dans sa quête de la D1A

Officiel : un Belge du bout du monde revient aider le Patro dans sa quête de la D1A

20:00
Quatre Espagnols mais combien de Belges ? Voici notre onze type de la Coupe du Monde

Quatre Espagnols mais combien de Belges ? Voici notre onze type de la Coupe du Monde

20:30
Neuf millions sur la table : Bruges pousse pour l'un de ses bourreaux de la saison dernière

Neuf millions sur la table : Bruges pousse pour l'un de ses bourreaux de la saison dernière

19:00
Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"

Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"

18:30
Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

21/07
Officiel : l'un des gardiens les plus spectaculaires de Pro League nous quitte après plus de six ans

Officiel : l'un des gardiens les plus spectaculaires de Pro League nous quitte après plus de six ans

18:00
Toujours sans club : un ancien flop du Standard pourrait rebondir en Iran

Toujours sans club : un ancien flop du Standard pourrait rebondir en Iran

17:30
L'une des explications inavouables du départ de Garcia ? "J'espère que cela n'a pas joué"

L'une des explications inavouables du départ de Garcia ? "J'espère que cela n'a pas joué"

17:00
5
🎥 La situation commençait à tendre tout le monde : grande nouvelle pour Malick Fofana à Lyon

🎥 La situation commençait à tendre tout le monde : grande nouvelle pour Malick Fofana à Lyon

16:45
Déjà en équipe première, un montant alléchant pour Bruges : les détails du départ de Jesse Bisiwu à Barcelone

Déjà en équipe première, un montant alléchant pour Bruges : les détails du départ de Jesse Bisiwu à Barcelone

16:30
Visite médicale en cours : le retour de Norman Bassette en Pro League se précise

Visite médicale en cours : le retour de Norman Bassette en Pro League se précise

16:00
L'opération est derrière lui, la rééducation sera longue : le verdict est très lourd pour Amadou Onana !

L'opération est derrière lui, la rééducation sera longue : le verdict est très lourd pour Amadou Onana !

15:20
OFFICIEL : un jeune buteur belge prolonge son contrat avec le Club de Bruges

OFFICIEL : un jeune buteur belge prolonge son contrat avec le Club de Bruges

21/07

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
KSK Hasselt KSK Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
RFC Seraing RFC Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 16/08 La Gantoise La Gantoise
FC Liège FC Liège 17/08 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved