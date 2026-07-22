Anderlecht face à l'un de ses anciens joueurs fantômes : cinq choses à savoir sur Hammarby

Scott Crabbé, journaliste football
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Anderlecht face à l'un de ses anciens joueurs fantômes : cinq choses à savoir sur Hammarby
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Demain, Anderlecht lancera sa campagne européenne contre Hammarby. Présentation en cinq points du premier obstacle sur la route des Mauves...qui vont retrouver un ancien de la maison.

Une ambiance de feu

Charleroi peut en témoigner : même si les Zèbres avaient réussi à décrocher le 0-0 au match aller du deuxième tour préliminaire de Conférence League il y a un an, (avant de perdre à la dernière minute des prolongations au retour), l'ambiance mise par les supporters à la Tele2Arena est l'une des plus chaudes de Scandinavie.

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Il faut dire que le club, autrefois situé dans l'un des plus importants secteurs industriels de Stockholm, met un point d'honneur a représenter les quartiers populaires de la ville. C'était déjà le cas en 1889 lors de la fondation du club, qui n'était alors qu'une section...d'aviron. De l'arrivée du football dans son programme huit ans plus tard à aujourd'hui, Hammarby est l'un des clubs pouvant se vanter de disposer d'une fan base aussi fidèle que bruyante. L'autre caractéristique du stade est son terrain : il s'agit d'un synthétique (dans un assez mauvais état), qui demandera lui aussi une certaine adaptation.

Une équipe en forme

Comme l'an dernier, Anderlecht affronte une équipe suédoise, qui a l'avantage de se présenter avec beaucoup plus de rythme dans les jambes. L'Allsvenskan locale en est déjà en est déjà à sa quatorzième journée. Mais comme beaucoup vous le diront en Suède, Hammarby est sur le papier plus fort qu'Häcken.

Défait de sa réputation de looser qui lui a longtemps collé aux basques, le club est l'une des nouvelles places fortes du football suédois et est désormais habitué aux matchs de Coupe d'Europe. En championnat, l'équipe reste sur trois victoires de rang et est deuxième du classement, toutefois loin derrière Sirius, le club où un certain Robbie Ure marque comme il respire.

Warner Hahn, un ancien gardien d'Anderlecht pour dégoûter les attaquants mauves

Le nom de Warner Hahn reste relativement peu connu des supporters anderlechtois. Ces derniers devraient paradoxalement en prendre connaissance après son passage au Sporting. Le gardien surinamien, formé au Sparta Rotterdam et à l'Ajax, avait rejoint Anderlecht en janvier 2021 pour pallier l'absence d'Hendrik Van Crombrugge, victime de problèmes au dos.

Lire aussi… Anderlecht est prêt à compter sur un très jeune talent de Neerpede face à Hammarby

Mais s'il est reparti du Lotto Park en parfait inconnu six mois plus tard, c'est que sur ce laps de temps, Hahn n'a pas disputé la moindre minute en Mauve et Blanc. Barré par la concurrence de Timon Wellenreuther et Bart Verbruggen, il se sera tout juste assis une fois sur le banc en compagnie de Vincent Kompany.

Depuis, Hahn a rebondi. Après une saison comme titulaire chez les Go Ahead Eagles, en Eredivisie, il s'est offert une première escapade en Suède, du côté de Göteborg. Mais entre cette découverte du championnat suédois et sa signature à Hammarby, il y a encore eu cette pige d'un an et demi au Japon, au Kyoto Sanga. Du haut de ses 34 ans, Warner Hahn est aujourd'hui le numéro un attitré de l'équipe et sera donc dans les buts demain.

Il n'est pas le seul ancien de Pro League dans l'effectif. Dans une autre vie, le milieu de terrain Tesfaldet Tekie avait été transféré pour 1,60 million à La Gantoise. Mais l'Erythréen ne s'y était pas non plus imposé. Anderlecht a par contre raté de peu Viktor Djukanovic. L'ancien flop des Rouches était un joueur d'Hammarby jusqu'il y a quelques jours, mais le Monténégrin ne faisait plus partie des plans et a été prêté à Györ, en Hongrie.

Marcus Karlsson, la star de l'équipe

Le milieu de terrain de 22 ans n'est peut-être pas le joueur le plus spectaculaire de l'effectif, mais il en est le joueur à la plus haute valeur marchande (7 millions d'euros selon Transfermarkt) et il est le chouchou des supporters. Il faut dire que Karlsson est un vrai régional de l'étape : il est né à Stockholm et a rejoint Hammarby alors qu'il n'avait que cinq ans. Il n'a jamais quitté le club et en est la principale figure de proue. Sa justesse dans l'entrejeu pourrait poser des problèmes à Anderlecht.

Zlatan Ibrahimovic comme actionnaire

La plus grande star du club se situe en fait au niveau de la direction. En effet, Zlatan Ibrahimovic détient 23,5% des parts d'Hammarby depuis 2019. A l'époque, il avait même pris part à quelques entraînements de l'équipe suite à une suspension dont il faisait l'objet en Serie A.

Aujourd'hui, Zlatan vient encore se montrer à quelques entraînements ou lors des matchs. Pour la plus grande tristesse des supporters de Malmö, son club de toujours, qui ont été jusqu'à vandaliser sa statue en ville.

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