"Certains joueurs estiment que ça a aidé la Belgique" : les USA, perturbés par l'affaire Balogun ?

Deux semaines après le 8e de finale entre les États-Unis et la Belgique, de nouvelles révélations continuent d'être publiées sur l'affaire Folarin Balogun. C'est désormais talkSport, qui avait révélé en exclusivité le coup de fil de Donald Trump à la FIFA, qui revient sur le sujet.

L'affaire Folarin Balogun restera une tache indélébile sur une Coupe du Monde qui avait jusque là réussi à préserver globalement les apparences. Après que la nouvelle d'une suspension du carton rouge infligé à Balogun face à la Bosnie-Herzégovine ait pris tout le monde par surprise à la veille du 8e de finale entre les USA et la Belgique, talkSport révélait l'impensable : Donald Trump aurait passé un coup de fil à Gianni Infantino afin de pousser en ce sens.

Bien vite, on comprenait l'ampleur de l'affaire. Le président des États-Unis lui-même confirmait avoir demandé à Infantino de se pencher sur le sujet, tandis que le comité disciplinaire de la FIFA finissait par appliquer l'article 27 de son règlement, autorisant la levée de toute suspension. Une décision prise par un seul homme, à savoir Mohammad Al-Kamali, émirati et président du comité.

Après que l'Union Belge ait réagi fermement et introduit un appel contre cette décision quasi-inédite, Folarin Balogun a tout de même pu disputer la rencontre. La FIFA s'est défendue de toute ingérence de la Maison Blanche, malgré des déclarations fanfaronnes de Donald Trump mais surtout de ses proches collaborateurs allant dans ce sens, comme le sénateur Ted Cruz félicitant publiquement le président de les avoir "débarrassés" d'un carton rouge "ridicule".

Plusieurs joueurs des États-Unis étaient mécontents

Cette semaine, Ben Jacobs, journaliste pour talkSPORT et premier à avoir révélé l'information selon laquelle Donald Trump avait appelé Gianni Infantino afin de faire lever la suspension de Folarin Balogun, est revenu sur le dossier en long et en large. Il y a ajouté de nombreux détails, et notamment l'effet que cette affaire a eu sur le vestiaire américain.

Exclusive: Inside story of Trump's call to Infantino to review Balogun's red.🟥

- Infantino guaranteed he'd look into the case

- FIFA deny political interference, but UEFA insiders call Infantino "a ventriloquist ‘Gianni’"

- Doubts over Ceferin's motiveshttps://t.co/FNI5xh3Gj3



— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2026

"Il y avait beaucoup de frustration parmi les joueurs parce que cette affaire a éclipsé l'ensemble du match. Plusieurs joueurs de l'équipe étatsunienne, qui ont préféré rester anonymes, ont déclaré à talkSPORT que la confirmation de l'appel de Trump à Infantino a causé plus de dégâts à leurs yeux que la suspension initiale", lit-on ainsi.

Folarin Balogun lui-même reconnaissait dans sa première interview publique après la Coupe du Monde 2026 qu'il s'était rendu compte de la nervosité créée par cette affaire au sein du vestiaire, même s'il assurait que ses coéquipiers ne s'étaient pas laissés perturber. Côté belge, malgré les dénégations un peu molles des joueurs et de Rudi Garcia, impossible de ne pas penser que toute cette histoire a boosté les Diables Rouges. Avec le résultat que l'on sait...