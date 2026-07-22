Denis Odoi s’apprête à faire son retour au Club de Bruges

Denis Odoi est tout proche d’un retour surprenant au Club de Bruges. Le défenseur de 38 ans devrait cette fois signer un contrat avec le Club NXT, où il serait chargé d’encadrer les jeunes talents grâce à son expérience en Challenger Pro League, selon le Nieuwsblad.

Pour Denis Odoi, il s'agirait d'un retour en terrain connu. Entre 2022 et 2024, il a déjà porté les couleurs du Club de Bruges, avec lequel il a remporté deux titres de champion de Belgique. Grâce à sa polyvalence, il y a joué un rôle important, évoluant aussi bien au poste de latéral droit que de défenseur central ou de milieu défensif.

Un retour après plusieurs expériences

Après son départ de Bruges, l'ancien Diable Rouge a rejoint gratuitement l'Antwerp. L'aventure s'est toutefois terminée prématurément. Son contrat a été résilié d'un commun accord, notamment parce que les déplacements quotidiens entre son domicile à Knokke et Deurne étaient devenus difficiles à concilier.

Il s'est ensuite entraîné quelque temps avec le KV Courtrai, mais les deux parties ne sont pas parvenues à un accord. Finalement, il a rejoint le NAC Breda, où il a retrouvé un temps de jeu régulier sous les ordres de Carl Hoefkens. Malgré son expérience, il n'a pas pu empêcher la relégation du club néerlandais. Son contrat est également arrivé à son terme.

Un joueur d'expérience pour le Club NXT

À 38 ans, Denis Odoi n'envisage toujours pas de mettre un terme à sa carrière. Le Club de Bruges voit en lui le joueur d'expérience idéal pour encadrer les jeunes talents du Club NXT. La saison dernière, ce rôle était occupé par Thibaut Van Acker, mais les Brugeois semblent désormais vouloir miser sur un profil encore plus expérimenté.

Avec plus de 500 matchs disputés au plus haut niveau, Odoi possède un impressionnant palmarès. Outre ses passages au Club de Bruges et à l'Antwerp, il a également évolué pendant plusieurs années en Angleterre, notamment à Fulham, où il est devenu un joueur très apprécié des supporters et a acquis de l'expérience en Premier League ainsi qu'en Championship.





Son arrivée représenterait une véritable plus-value pour le Club NXT. Au-delà de son apport sur le terrain, Denis Odoi pourrait surtout devenir un mentor précieux dans le vestiaire pour les jeunes talents brugeois. Une officialisation ne semblerait plus être qu'une question de temps.