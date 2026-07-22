Des anciens d'Anderlecht, du Standard ou de Bruges encore sur le marché : ces joueurs qui sont toujours libres

En cette intersaison, le mercato bat son plein. Mais les clubs de Pro League peuvent également se tourner vers des profils libres, qui n'ont toujours pas retrouvé chassure à leur pied. Petit tour d'horizon des joueurs disponibles sur le marché.

Tout d'abord, une précision importante : ce n'est pas parce qu'un joueur est libre que personne n'a tenté de le recruter. Certains préfèrent tout simplement attendre le bon projet. Mais il commence à se faire tard : la préparation est déjà bien entamée dans la plupart des clubs de Pro League, le championnat reprenant dans un peu plus de deux semaines.

Garder la forme seul est évidemment possible, notamment en trouvant un accord pour venir s'entraîner dans l'un de ses anciens clubs ou avec l'un de ses anciens coachs, mais rien ne vaut une préparation la plus complète possible avec ses nouveaux coéquipiers.

Sans vouloir cibler des joueurs sans contrat semblant inatteignables pour la Pro League comme John Stones, Dušan Vlahović, Jadon Sancho ou Leon Goretzka, certains profils méritent d'être étudiés par nos clubs (et le sont sans doute vu le contexte financier).

Des renforts gratuits

A l'échelle de la D1A, plusieurs joueurs présents la saison dernière sont toujours sans club. Si peu de directions semblent capables de se positionner pour Ryotaro Ito ou même Vincent Janssen, d'autres profils semblent plus accessibles.

On pense notamment à un Yari Verschaeren, qui n'a pas encore déterminé quel serait le second club de sa carrière après avoir tout vécu à Anderlecht. Ou Gyrano Kerk, qui a encore montré qu'il avait de très bonnes jambes avec l'Antwerp. D'autres routiniers tels que Mats Rits, Mory Konaté, Benoît Nyssen, Kerim Mrabti, Youssef Maziz, Boli Bolingoli ou Mathieu Maertens sont également libres.





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Certains profils ont quitté les pelouses belges depuis plus longtemps mais pourraient encore y jouer un rôle en vue. On pense notamment à un Krépin Diatta qui en a encore fait voir de toutes les couleurs à la France et à la Belgique à la Coupe du Monde. L'ancien Brugeois n'a pas été prolongé par Monaco. Maxime Busi est dans le même cas depuis la fin de son aventure à Reims. Idem pour Théo Bongonda, Chancel Mbemba, Mathew Ryan, Paul Nardi ou Henry Onyekuru.

Comme Verschaeren, d'autres anciens Diables sont également libres de tout contrat. Si Axel Witsel ne reviendra vraisemblablement pas en Pro League, Leander Dendoncker, Adnan Januzaj et même Jason Denayer sont actuellement disponibles. Mentionnons également des profils comme Ethan Butera, Maximiliano Caufriez, Benjamin Van Durmen, Alexandro Calut, Julien Ngoy, Gianni Bruno, Maxime Lestienne, Daouda Peeters, Dino Arslanagic ou Anthony Limbombe.

De belles opportunités à l'international

A côté de ces noms connus du public belge mais dont l'état de forme physique est pour certains accompagnée d'un point d'interrogation, d'autres opportunités pourraient se présenter. Comme Shawn Adewoye, un défenseur central de 26 ans. Formé à Genk jusqu'à brièvement intégré l'équipe première, il s'est fait une réputation aux Pays-Bas, où il compte 139 matchs d'Eredivisie.

Un club belge pourrait également être bien inspiré de se pencher sur le cas d'un joueur comme Kevin Mbabu, qui a a déjà fait très mal aux Diables avec la suisse par le passé et qui dispose d'une certaine expérience (91 matchs de Bundesliga), qui n'a pas prolongé à Midtjylland. L'ancien latéral de Wolfsburg et de Fulham n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.