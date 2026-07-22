Diable Rouge à 32 reprises, Erwin Vandendaele est décédé à l'âge de 81 ans

Triste nouvelle partagée par la famille d'Erwin Vandendaele. L'ancien Diable Rouge est décédé à l'âge de 81 ans. Il avait remporté le Soulier d'Or en 1971, et était resté actif jusqu'à récemment en tant que recruteur à La Gantoise.

C'est une légende du football belge qui s'est éteinte. Erwin Vandendaele, ancien joueur emblématique du Club de Bruges, d'Anderlecht et de La Gantoise, nous a quittés à l'âge de 81 ans. Il laisse derrière lui un riche palmarès avec ses différents clubs.

En 1973, Vandendaele était ainsi champion de Belgique avec le FC Bruges, club avec lequel il a également remporté la Coupe de Belgique à deux reprises.

Avec le RSC Anderlecht, il remportera la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1976, ainsi que deux autres Coupes de Belgique. De 1978 à 1980, à l'échelon inférieur, il évoluera pour La Gantoise, qu'il aidera à remonter en D1.

En 1972, Erwin Vandendaele a disputé l'Euro avec la Belgique ; il cumulera 32 caps avec les Diables Rouges. Défenseur central capable d'évoluer également au milieu de terrain, il remportera le Soulier d'Or en 1971. Vandendaele a également porté le maillot du Stade de Reims, de 1977 à 1978, sa seule expérience à l'étranger.

Découvreur de Moses Simon pour La Gantoise



Après sa carrière, l'ancien Diable se reconvertira en tant qu'entraîneur, dirigeant Tournai, La Gantoise ou encore le KV Courtrai. À partir de 2005, il deviendra ensuite scout pour le club gantois : l'une de ses belles réussites récentes aura été d'avoir découvert, en Slovaquie, le talent énorme de Moses Simon.