Guillermo Ochoa met un terme à sa carrière de footballeur professionnel : "Je n’aurais jamais imaginé ça"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Guillermo Ochoa met un terme à sa carrière de footballeur professionnel : "Je n’aurais jamais imaginé ça"
Photo: © photonews
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Après une dernière danse à la Coupe du monde 2026, Guillermo Ochoa a officiellement pris sa retraite. Le Mexicain a publié un message sur ses réseaux sociaux ce mardi soir.

Guillermo Ochoa venait de disputer sa sixième Coupe du monde, un record pour un gardien dans l'histoire du football. En prenant part à un sixième tournoi mondial, il rejoint conjointement Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, comme étant les seuls joueurs à avoir disputé ce nombre de Mondiaux.

Lors de cette dernière Coupe du monde, il n'était cependant pas un titulaire indiscutable. Il n'est entré qu'en fin de match (78e) face à la République tchèque lors du dernier match de groupe (2-0). En 2006 et en 2010, il était convoqué pour disputer le Mondial, mais n'avait pas joué la moindre minute.

Les mots de Guillermo Ochoa

"Je n’aurais jamais imaginé jusqu’où un rêve pouvait me mener. Aujourd’hui, je ne peux que regarder le chemin parcouru avec fierté et dire : merci", écrit le natif de Guadalajara sur ses réseaux sociaux. "Merci à ma famille. Merci à mes coéquipiers. Merci à chaque supporter qui a été présent à chaque étape de cette aventure. Je repars avec l’affection de millions de personnes et la sérénité d’avoir tout donné pour le Mexique. Personne ne pourra nous enlever ce que nous avons vécu. Du fond du cœur, merci pour tout. "


Durant sa carrière, Guillermo Ochoa est passé par de nombreux clubs. Il a notamment porté les couleurs du Standard de Liège, du Club América, d'Ajaccio, de Salernitana ou encore de l'AEL Limassol, son dernier défi avant le Mondial. Avec le Mexique, il a joué pas moins de 154 rencontres, un nombre immense qui démontre à quel point il est une légende vivante au pays. En Coupe du monde, il a réalisé d'immenses prestations, dont les fans du monde entier se souviendront. Beaucoup se souviendront notamment de son match grandiose face au Brésil en phase de groupe de la Coupe du monde 2014 (0-0).

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