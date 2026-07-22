Hammarby prévient Anderlecht : "Peu importe l'adversaire, nous sommes chez nous"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Hammarby prévient Anderlecht : "Peu importe l'adversaire, nous sommes chez nous"
Photo: © photonews
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Henrik Rydström, l'entraîneur d'Hammarby, a préfacé la rencontre face à Anderlecht en conférence de presse. Et le Suédois espère voir une équipe conquérante face aux Mauve & Blanc.

C'est un fait : ce jeudi soir, Anderlecht sera... l'outsider face à Hammarby. En cause : une équipe suédoise en pleine bourre en championnat, et des Mauve & Blanc qui ne commenceront leur saison domestique que dans quelques semaines. L'absence de transferts phares n'incite pas non plus à l'optimisme pour le Sporting, dont Henrik Rydström, le coach suédois (que nous vous présentions ici), se méfie tout de même.

"Les équipes qui disputent l'Europe ont du talent individuel, de la vitesse et une combativité à part. Nous en avons parlé et nous nous sommes préparés en conséquence. Il s'agit d'un match aller-retour, c'est différent du championnat. L'enjeu est de maintenir l'intérêt et de créer les conditions favorables pour le match retour", déclare Rydström en conférence de presse dans des propos relayés par Fotbollsthlm.

"En 2024, nous avons affronté le PAOK et le MFF et avons fait match nul 2-2 à domicile. Sur le coup, la déception était palpable, mais nous avons ensuite réussi à l'emporter à l'extérieur. C'est là l'essentiel : créer les conditions propices", ajoute-t-il. 

L'adversaire d'Anderlecht veut aborder le match de manière conquérante

Aux côtés de Henrik Rydström se tenait le capitaine d'Hammarby, Nahir Besara, qui a affirmé que l'équipe voulait être conquérante. Il compare notamment ce match à la confrontation avec Charleroi l'été dernier. "On sent la différence avec un match de championnat : Charleroi était venu ici avec cynisme et avait tenté de nous frustrer, et ils étaient repartis avec un match nul", se rappelle-t-il.

"Il faut être patient. Si on commence à penser qu'on affronte une grosse équipe, le doute s'installe chez les joueurs. Là, on joue à domicile et peu importe l'adversaire : on gardera toujours notre jeu", ajoute Besara. Rydström confirme, même s'il a bien sûr pris en compte la tactique anderlechtoise.

Lire aussi… Pär Zetterberg pessimiste pour le RSC Anderlecht : "Hammarby est meilleur que Häcken"

"Ils sont bons, c'est clair. Ils ont disputé trois matchs amicaux que nous avons étudié, nous avons une bonne idée de leur organisation. Reste à savoir quelle sera leur attitude lors de ce match. C'est une question d'équilibre. Nous essayons toujours de surveiller de près nos adversaires", reconnaît le coach d'Hammarby.

"Parallèlement, il est essentiel d'entrer sur le terrain et de croire en ce que l'on fait. C'est quelque chose que nous devons faire à domicile, devant nos supporters, ce qui sera crucial pour mettre la pression", souligne encore Henrik Rydström. 

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