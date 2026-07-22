Hugo Broos, stop ou encore ? Le doute persiste, et la fédération sud-africaine communique

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Hugo Broos, stop ou encore ? Le doute persiste, et la fédération sud-africaine communique
Photo: © photonews
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Hugo Broos n'a pas encore officialisé la fin de sa carrière d'entraîneur, mais sauf grosse surprise, le Belge devrait bel et bien arrêter après sa première Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Même si une rumeur affirmant l'inverse a dû être démentie par la fédération...

C'était l'une des belles histoires de cette Coupe du Monde 2026 : quarante ans après avoir atteint les demi-finales avec la Belgique, Hugo Broos faisait son retour au Mexique, cette fois en tant que sélectionneur de l'Afrique du Sud. Le Belge de 74 ans aura réussi l'exploit de sortir des poules, et de faire douter le Canada, pays-hôte, en 16e de finale. 

Mais les Bafana Bafana ont finalement pris la porte, et c'était très probablement le dernier match de la carrière d'entraîneur de Broos. Ce dernier a encore laissé planer le doute, se laissant le temps de la réflexion, mais avait annoncé avant la compétition qu'il prendrait probablement sa retraite dans la foulée de la Coupe du Monde. 

Hugo Broos prolongé ? La fédération dément 

Depuis l'élimination, et même s'il a été fêté par ses joueurs comme quelqu'un sur le départ, aucune officialisation n'est tombée. Ces derniers jours, la rumeur a donc repris de plus belle : Hugo Broos aurait finalement... signé une prolongation de contrat. Une rumeur que la fédération sud-africaine a tenu à démentir.

« La Fédération sud-africaine de football (SAFA) a pris connaissance avec inquiétude des informations et rumeurs diffusées par des médias réputés, selon lesquelles le sélectionneur des Bafana Bafana, Hugo Broos, se serait vu proposer ou signer une prolongation de contrat d'un an. La SAFA tient à affirmer catégoriquement que ces informations sont fausses, infondées et trompeuses. », peut-on lire dans le communiqué de la SAFA.

La fédération sud-africaine joue donc la montre, Broos étant sous contrat jusqu'au 31 juillet. "La SAFA n'a signé aucun contrat avec un quelconque entraîneur concernant le poste de sélectionneur des Bafana Bafana. Hugo Broos reste sous contrat avec la SAFA jusqu'à fin juillet 2026, conformément à son accord actuel", précise le communiqué. 

Une drôle de façon de gérer l'après-Coupe du Monde 2026, un tournoi lors duquel l'Afrique du Sud avait fait plutôt bonne figure. Pour succéder à Hugo Broos, des bruits de couloir relayés par Foot Mercato évoquent l'arrivée d'Hervé Renard, grand connaisseur du football africain qui a brièvement joué les intérimaires à la tête de la Tunisie durant le Mondial. 

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