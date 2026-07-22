Kevin De Bruyne devrait finalement rester à Naples, tandis que Romelu Lukaku se dirige vers un départ

Kevin De Bruyne profite actuellement de vacances bien méritées, mais Naples semble avoir déjà pris une décision concernant son avenir. Sauf offre exceptionnelle, le Belge devrait rester l’un des éléments clés du projet du club italien. Romelu Lukaku, quant à lui, se dirige vers un départ.

Alors que Naples souhaite vendre plusieurs joueurs cet été afin de réduire sa masse salariale et de rajeunir son effectif, Kevin De Bruyne ne fait pas partie des éléments concernés. Selon le Corriere dello Sport, l'ancien joueur de Manchester City est, malgré les rumeurs de départ, l'un des piliers absolus du nouveau projet.

Romelu Lukaku poussé vers la sortie

La situation est tout autre pour Romelu Lukaku. Malgré une solide Coupe du monde, l'attaquant est autorisé à se chercher un nouveau club, Naples souhaitant se débarrasser de son important salaire, estimé à environ 11 millions d'euros bruts par saison. Le club attend actuellement des offres concrètes.

Pour KDB, le discours est totalement différent. Le meneur de jeu belge conserve toute la confiance de la direction ainsi que du nouvel entraîneur Massimiliano Allegri, qui le considère comme l'un des leaders de son équipe.

Kevin De Bruyne, un départ semble exclu

Kevin De Bruyne est attendu le 5 août au stage de Castel di Sangro, où il travaillera pour la première fois sous les ordres d'Allegri. Naples tente toutefois de le convaincre de revenir quelques jours plus tôt.

La raison est particulière. Le 1er août, le club célébrera son centenaire et souhaite vivement que De Bruyne participe aux festivités. Les dirigeants étudient actuellement la possibilité que le Diable Rouge écourte légèrement ses vacances.





À moins qu'une offre exceptionnelle et financièrement irrésistible n'arrive dans les prochaines semaines, tant pour le joueur que pour le club, un départ semble exclu. Tout indique que Kevin De Bruyne sera l'un des grands visages de Naples la saison prochaine.