Laissé de côté par le RAEC Mons, il rebondit dans un autre club hennuyer

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Laissé de côté par le RAEC Mons, il rebondit dans un autre club hennuyer
Photo: © photonews
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Clément Deschryver avait été mis de côté en début d'année 2026 par le RAEC Mons. Relégué dans le noyau B, l'ancien des Francs Borains a trouvé une porte de sortie : il s'est engagé à l'Olympic Charleroi, relégué en D1 FFA.

Énorme déception en fin d'année 2025 pour Clément Deschryver (25 ans) : l'arrière droit aux 51 matchs pour le RAEC Mons était envoyé dans le noyau B par George Boateng, l'entraîneur des Dragons. Une décision difficile à accepter pour le joueur, qui cherchait donc une porte de sortie cet été après six mois passés en réserve.

Une porte de sortie trouvée : l'ancien des Francs Borains, qui cumule plus de 60 matchs en D1 FFA pour le RFB et Mons, s'est engagé à l'Olympic Charleroi. Les Dogues ont été relégués en D1 FFA après une saison très compliquée en Challenger Pro League.

Cette arrivée en Pays Noir a certainement été facilitée par la présence à la tête de l'Olympic d'un certain Dante Brogno, directeur sportif des Dogues. Brogno a bien connu Clément Deschryver à l'Albert de Mons de 2023 à 2025, jusqu'au départ du coach pour raisons familiales (la maladie de son frère Toni). 

L'Olympic Charleroi est très actif sur le mercato

L'arrivée de Dante Brogno à la Neuville a d'ailleurs mis en branle un mercato très actif et semble-t-il très cohérent, composé de joueurs belges connaissant les divisions inférieures wallonnes. Axel Benoît et Maxime Vandermeulen étaient déjà arrivés du RAEC Mons, Sofian Kiyine et Sam Sylla débarquent de Stockay, Noah Stassin de l'USG U23, Alexis Calant du Sporting Lokeren.


La cerise sur le gâteau pourrait, selon les informations de Sudinfo, cependant encore arriver en la personne de... Loris Brogno, fils de Dante Brogno et qui reste sur une saison à 9 buts en 23 matchs de D1 Amateurs avec le RAEC Mons. L'objectif à l'Olympic Charleroi semble clair : jouer les premiers rôles dès cette première saison de retour dans le football amateurs. 

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