Le monde ne veut plus de l'Argentine : une pétition recueille... 23 millions de signatures

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le monde ne veut plus de l'Argentine : une pétition recueille... 23 millions de signatures
Photo: © photonews
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L'Argentine s'est mise le monde entier à dos (en dehors de ses frontières) durant la Coupe du Monde 2026. Après un parcours épineux et que certains estiment parsemé d'erreurs d'arbitrages en leur faveur, les coéquipiers de Lionel Messi ont choqué par leur attitude lors de la finale.

Alors que la victoire finale de l'Argentine en 2022, si elle avait aussi pu être critiquée par certains en raison de certaines décisions arbitrales, avait dans l'ensemble réuni la majorité des amoureux de football derrière la joie de voir Lionel Messi soulever la Coupe du Monde, 2026 aura brisé l'enchantement.

Messi lui-même n'a probablement pas grand chose à se reprocher, la Pulga ayant porté l'Albiceleste sur son dos tout au long d'un parcours bien plus épineux que prévu. Mais le fait que le tableau ait largement avantagé les Argentins, qu'ils aient au passage éliminés dans des scénarios fous deux des sensations du tournoi (le Cap Vert et l'Egypte) et bénéficié de décisions arbitrales parfois litigieuses a progressivement dressé l'opinion publique contre le champion en titre.

Une pétition anti-Argentine 

C'est cependant clairement la finale qui aura été la goutte d'eau faisant déborder le vase. Refusant le jeu durant 90 minutes, l'Argentine s'est inclinée aux prolongations... non sans s'être signalée par un comportement anti-sportif, voire brutal, comme dans le chef de Leandro Paredes. En après-match, une échauffourée éclatera même, Paredes frappant plusieurs joueurs espagnols. 

Le monde en a vu assez : l'agressivité argentine a amené à la création d'une pétition demandant... l'exclusion du triple champion du monde des tournois à venir. "Argentina out", c'est le nom de la pétition, estimait que l'arbitrage favorisait l'Albiceleste. "Pourquoi disputer la Coupe du Monde quand le vainqueur est déjà connu ?", s'interroge cette pétition. "Excluez l'Argentine de la Coupe du Monde afin de donner une chance aux autres".


Avant d'être fermée, la pétition aura eu le temps d'être signée par pas moins de 23 millions de personnes issues de 170 pays différents. Pas de quoi aboutir, bien sûr, mais on sera attentif à l'accueil réservé à l'Argentine en 2030. Elle sera en tout cas qualifiée d'office, faisant partie des... 6 pays organisateurs. 

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