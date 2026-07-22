Le RSC Anderlecht ne lâche pas sa cible prioritaire de l'été : une offre record aurait été effectuée

Anderlecht tient absolument à s'offrir Alieu Njie cet été. L'ailier du Torino est dans le viseur d'Antoine Sibierski depuis le début du mercato, et les Mauves auraient à nouveau émis une offre auprès du club italien. Si le transfert se fait, cela pourrait être un record anderlechtois.

Cela n'aura échappé à personne : le RSC Anderlecht a besoin de renforts offensifs. Aujourd'hui plutôt que demain, et ils auraient probablement déjà dû arriver si les Mauves voulaient vraiment être compétitifs pour leur entrée en lice ce jeudi face à Hammarby.

Avec les départs de Thorgan Hazard, Yari Verschaeren et Nathan De Cat, le noyau déjà un peu faible de la fin de saison passée va devoir être renforcé par des "kets" de Neerpede pas forcément prêts à faire la différence à ce niveau de compétition.

Voilà de longues semaines que le nom d'Alieu Njie circule donc en coulisses au Sporting. L'ailier du Torino, âgé de 21 ans et international espoirs suédois, serait l'une des cibles prioritaires d'Antoine Sibierski pour renforcer le flanc gauche bruxellois.

Anderlecht aurait fait une nouvelle offre pour Alieu Njie

La presse italienne avait déjà fait état de deux premières offres anderlechtoises pour Njie : une première à hauteur de 7 millions d'euros, une autre de 9 millions. La première avait été rejetée par le Torino. La deuxième, si elle se confirmait, pouvait faire du Suédois le joueur le plus cher de l'histoire d'Anderlecht, dépassant Nicolae Stanciu et Bubacarr Sanneh, transférés pour 8 millions d'euros.

Et désormais, Anderlecht va encore plus loin : selon Tuttosport et le journaliste italien Nicolo Schira, le RSCA aurait en effet haussé son offre jusqu'à 10 millions d'euros, assortis de 10% de bonus sur une revente future. Problème : selon Schira, le président du Torino Urbano Cairo n'aurait aucune intention de vendre son ailier.

Antoine Sibierski fera-t-il tapis pour un joueur sans expérience ?

Njie est lié au club de Turin jusqu'en 2029 avec une option pour une année supplémentaire. Arrivé à Turin en 2021, il est passé par les équipes d'âge du Torino depuis les U17, et n'a pas encore vraiment eu l'opportunité de s'imposer comme un titulaire indiscutable en équipe A. L'ailier suédois compte 31 matchs avec l'équipe A, mais n'était dans le onze de base que 2 fois en Serie A la saison passée. Cependant, on croit visiblement beaucoup en son potentiel du côté du club.

Reste à voir jusqu'où est prêt à aller Antoine Sibierski pour débaucher Alieu Njie : placer plus de 10 millions d'euros sur un joueur sans grande expérience ni faits d'armes en équipe première (deux buts en 31 matchs seulement) serait un énorme pari pour le directeur sportif des Mauve & Blanc. Un flop à la hauteur de Stanciu, Sanneh ou des nombreux autres de ces dernières années, et c'est toute la saison d'Anderlecht qui risque d'être mise en danger...