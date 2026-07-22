OFFICIEL : un Belge passé par l’Inter et le Club de Bruges s’offre un nouveau défi surprenant à l’étranger

Tibo Persyn va poursuivre sa carrière au Danemark. Le latéral droit de 24 ans s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec AaB Aalborg, qu’il rejoint librement après son passage au RWDM.

Considéré comme l’un des grands espoirs du Club de Bruges, Tibo Persyn avait rejoint l’Inter Milan en 2018. Le club italien l’avait ensuite renvoyé temporairement en Belgique. À l’été 2021, il avait été prêté au Club de Bruges, où il avait disputé deux rencontres avec l’équipe première. Six mois plus tard, il avait rejoint Westerlo en prêt, avec quatre apparitions à la clé.

Il évoluait au RWDM la saison dernière

Il avait ensuite définitivement quitté l’Inter pour rejoindre le FC Eindhoven. L’été dernier, il était revenu en Belgique au RWDM. La saison passée, il a disputé 28 rencontres en Challenger Pro League.

Le Belge va désormais poursuivre sa carrière à AaB Aalborg. Le club danois apprécie sa polyvalence, puisqu’il peut évoluer aussi bien comme arrière droit que plus haut sur le flanc.

Les premiers mots de Tibo Persyn en Norvège

L'arrière droit s’est montré très motivé à l’idée de commencer cette nouvelle aventure : "Ça me semble être un très bon endroit et c’est une belle étape pour moi. J’ai hâte de commencer les entraînements. J’arrive avec beaucoup d’envie et de détermination. Je suis prêt à me battre pour le club et à tout donner."





"J’ai joué dans différents pays et j’ai appris quelque chose partout. Grâce à ma vitesse et à mes centres, j’espère aider l’équipe avec quelques passes décisives. Aalborg semble être une ville agréable et le stade est vraiment magnifique."

Tibo Persyn affiche déjà de grandes ambitions avec son nouveau club : "J’espère que nous pourrons directement être promus la saison prochaine, car AaB est un club qui mérite d’évoluer au plus haut niveau."