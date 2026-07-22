OFFICIEL : un international anglais rejoint Chelsea pour un montant impressionnant

C'est désormais officiel, Morgan Rogers est un joueur de Chelsea. Le milieu offensif anglais quitte Aston Villa et rejoint les Blues pour un montant impressionnant de 137 millions d'euros. Le natif de Halesowen a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2033.

L'international anglais franchit un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant l'une des plus grandes équipes anglaises de l'histoire. Le joueur de 23 ans quitte Aston Villa après avoir remporté la Ligue Europa en fin de saison dernière. Il avait signé chez les Villains pour un montant de 9,4 millions d'euros en provenance de Middlesbrough en février 2024. Le club anglais réalise ainsi une immense plus-value.

"Je suis tellement enthousiaste. Pour moi, Chelsea est le plus grand club de Londres et un club que j'ai toujours admiré depuis mon enfance", a déclaré le joueur selon un communiqué de Chelsea. "Je suis vraiment emballé par le projet avec le nouvel entraîneur (Xabi Alonso), les joueurs que nous avons et la direction que prend le club. C'est pour cela que je suis ici et j'ai hâte de commencer."

Xabi Alonso a pesé dans la décision Morgan Rogers

Évoluer sous les ordres de Xabi Alonso ravit le joueur : "J’ai eu plusieurs discussions avec lui et je pense qu’il était important pour moi, avant de venir ici, de comprendre comment est l’entraîneur, sa manière d’être et sa façon de travailler. Cela correspond parfaitement à ma vision du jeu, à la manière dont je veux jouer, rester moi-même, être libre et m’exprimer. Le fait qu’il fasse partie du projet a énormément pesé dans ma décision de venir ici."

Désormais, il se devra de s'imposer sous les couleurs londoniennes. Beaucoup d'espoirs sont placés en lui et Chelsea espère bien qu'il aidera le club à réaliser une bonne saison. Lors du dernier exercice, les Blues ont terminé à une décevante 10e place. Aucune Coupe d'Europe ne sera donc au programme cette saison.