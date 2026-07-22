Tolu Arokodare au cœur d’une polémique à Wolverhampton : l'ancien buteur du KRC Genk est poussé vers la sortie

Tolu Arokodare a récemment fait parler de lui après avoir provoqué l’annulation d’un entraînement. Le joueur a refusé de quitter le terrain alors qu’il lui avait été demandé de ne pas s’entraîner avec le groupe.

Vous vous demandez ce que devient l'ancien buteur de Genk Tolu Arokodare ? Il évolue toujours du côté de Wolverhampton, équipe qu'il a rejointe en provenance du KRC Genk. C'est donc avec les Loups que cette histoire s'est produite ce lundi.

Le nouvel entraîneur César Peixoto n'a pas apprécié la venue de Tolu Arokodare, rapporte le journaliste Nathan Judah. Il ne veut placer aucun joueur au-dessus et accorde beaucoup d'importance à la discipline de son équipe.

Une sécurité supplémentaire aurait carrément été mise en place pour que le joueur ne rejoigne pas le centre d'entraînement de Compton Park lors de la séance de ce mardi. Le buteur nigérian ne sera pas dans le groupe de son équipe qui affrontera Maidenhead United en match amical ce mercredi à 20h30.

Tolu Arokodare en route vers un départ de Wolverhampton ?

Wolverhampton voudrait se séparer de son joueur. Il n'a pas été convoqué dans l'effectif des Wolves pour la pré-saison. La formation de seconde division anglaise est actuellement en négociations avec la Fiorentina pour un transfert, selon Fabrizio Romano.

Une première offre aurait été rejetée par le club anglais, mais la Fiorentina reste intéressée. D'autres clubs pourraient également tenter leur chance pour recruter le joueur. Le Genoa et Trabzonspor sont cités.





Tolu Arokodare est estimé à 20 millions d'euros selon Transfermarkt. Son contrat chez les Loups court encore jusqu'au 30 juin 2029. Le joueur était arrivé l'été dernier en provenance de Genk. Il compte 38 apparitions sous les couleurs des Wolves pour six buts inscrits et deux passes décisives délivrées. Le club anglais a terminé dernier du championnat anglais la saison dernière et espère désormais retrouver l'élite. Il compte bien ne pas faire confiance à Tolu Arokodare pour y parvenir.