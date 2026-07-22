Toujours le feu sacré à 37 ans : lui aussi formé à Anderlecht, le cousin de Nathan Ngoy signe en P1 hennuyère

Jean-Baptiste Yakassongo a bien bourlingué durant sa carrière de joueur. Celui qui n'est autre que le cousin de Nathan Ngoy fait durer le plaisir du côté d'Enghien.

Comme Nathan Ngoy des années plus tard, Jean-Baptiste Yakassongo a été formé à Anderlecht. Arrivé jusqu'en U19 chez les Mauves, il a ensuite terminé son écolage à Mouscron, avec qui il est monté deux fois au jeu en première division sous les ordres d'Enzo Scifo (les Hurlus alignaient également Maxime Lestienne et Alex Teklak).

La concurrence l'a néanmoins amené à redescendre prendre du temps de jeu chez les Géants Athois, où il est resté deux ans et demi. En février 2013, un appel inattendu lui a permis de se relancer au Minyor Pernik, en première division bulgare. Il y a également joué pour le Lokomotiv Sofia (17 matchs disputés en efbet Liga locale).

Jamais très loin de la Wallonie Picarde

En décembre 2014, l'ailier belgo-congolais est revenu chez les Géants Athois et a ensuite écumé les divisions inférieures, transitant par Deux-Acren, Waterloo, Renaix, Peppingen-Halle, Ostiches et Isières.

Jean-Baptiste Yakassongo a ensuite fait parler son coeur hurlu en rejoignant les anciens du club pour aider le Stade Mouscronnois à renaître sur les cendres encore chaude de l'Excel. Du haut de ses 37 ans, le natif de Kinshasa fait durer le plaisir : il vient de s'engager avec Enghien, en P1 hennuyère.