Un club du top absolu pense à Charles De Ketelaere après sa bonne Coupe du Monde !

Alors qu'il est arrivé à la Coupe du Monde 2026 dans la peau d'une solution de fortune, Charles De Ketelaere a finalement marqué des points - et des buts. Seul joueur à tromper la défense espagnole, le Diable Rouge pourrait bien décrocher un transfert prestigieux...

Et dire que Charles De Ketelaere, à son arrivée à la Coupe du Monde 2026, n'était titulaire que par défaut en l'absence de Romelu Lukaku. Certains se disaient même que la sélection de Matias Fernandez-Pardo signifiait que le Lillois débuterait assez rapidement aux dépens de l'ancien brugeois, qui n'a jamais paru vraiment à l'aise dans son rôle de faux 9.

Mais CDK a fait partie des belles révélations de ce tournoi, au fur et à mesure que la compétition avançait. Peu à l'aise contre l'Egypte et laissé sur le banc face à l'Iran, il a ensuite bien aidé ses équipiers à dérouler contre la Nouvelle-Zélande (sans marquer).

Contre le Sénégal, il sera invisible - à l'instar de toute l'équipe pendant 85 minutes - mais face aux États-Unis et l'Espagne, De Ketelaere va marquer les esprits. Un doublé et une superbe prestation en 8e de finale, et le seul but planté au futur champion du monde dans cette Coupe du Monde : le bilan est assez positif.

Le PSG et le Bayern Munich penseraient à Charles De Ketelaere

Après chaque Coupe du Monde, les joueurs s'y étant signalés sont bien souvent très courtisés, et c'est donc le cas de Charles De Ketelaere. Le Corriere dello sport révèle ainsi cette semaine que l'attaquant de l'Atalanta Bergame serait sur la liste de plusieurs clubs : quelques clubs anglais, mais aussi le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain auraient un oeil sur CDK.

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L'Atalanta aurait fixé le prix de son joueur à environ 50 millions d'euros, précise le quotidien italien. De Ketelaere est estimé à 30 millions d'euros par Transfermarkt, mais ce montant n'a pas encore été révisé après la Coupe du Monde 2026, qui a probablement fait grimper sa cote. C'est en tout cas une somme tout à fait à la portée des deux géants européens susmentionnés.





Le Bayern a toutefois déjà transféré un attaquant cet été en la personne d'Ismail Saibari, international marocain et autre révélation de la Coupe du Monde (trois buts en phase de poules). Même si De Ketelaere n'est, sur papier, pas vraiment un concurrent puisque son poste de prédilection est second attaquant ou n°10.

De Ketelaere n'est pas la piste prioritaire du PSG

Du côté du PSG, la piste prioritaire, précise Foot Mercato qui relaie l'information, reste Maghnes Akliouche, attaquant de l'AS Monaco. Charles De Ketelaere serait surtout une option considérée en interne comme une alternative intéressante si le Monégasque s'avérait finalement inaccessible. Akliouche, 24 ans, faisait partie des 26 joueurs repris par Didier Deschamps et a disputé 7 minutes dans cette Coupe du Monde, montant au jeu face à l'Irak.

Un transfert cet été est-il de l'ordre du possible pour De Ketelaere ? Avec un contrat jusqu'en 2028, l'Atalanta pourrait profiter de la cote du joueur suite au Mondial pour faire monter les enchères. D'autant que les Bergamasques ne joueront que la Conference League la saison prochaine : une proposition venant d'un club plus huppé sera certainement prise en considération par le joueur.