Une star de la Juventus incertaine pour le match de gala face au Standard de Liège

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Une star de la Juventus incertaine pour le match de gala face au Standard de Liège
Photo: © photonews
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Kenan Yıldız est incertain pour le match amical entre le Standard de Liège et la Juventus, prévu ce samedi à Sclessin. Le joueur est touché au genou, une douleur qui l’avait déjà gêné en fin de saison dernière.

Il est ainsi peu probable qu'il soit de la partie face au Standard de Liège. La Gazzetta dello Sport explique que l'objectif du club italien est qu'il soit prêt pour le début de saison.

La Juventus ne veut alors prendre aucun risque le concernant. Il a été aperçu au centre d'entraînement de la Continassa en début de semaine en train de prendre part à une séance individuelle. Il se prépare à un retour progressif avec le groupe.

L’absence de Kenan Yıldız une déception pour les supporters liégeois ?

Si son absence face au Standard de Liège se confirme, cela pourrait décevoir certains supporters liégeois pensant voir la jeune star turque à Sclessin. Sur le plan sportif, cela serait cependant une bonne nouvelle pour les Rouches, qui affronteraient une Juventus privée de l’un de ses principaux atouts. 

Le coup d’envoi de ce match de gala sera donné ce samedi 25 juillet à 20h00. De nombreux supporters sont attendus pour assister à cette affiche de gala exceptionnelle. Le Standard de Liège espère s'imposer devant ses supporters face aux Bianconeri. Un défi qui s'annonce compliqué, même si cette rencontre reste amicale.

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