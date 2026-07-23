🎥 Hugo Cuypers accueilli en vraie star au Mexique : et si c'était le nouveau André-Pierre Gignac ?

Hugo Cuypers a surpris tout le monde en optant pour le championnat mexicain après avoir cassé la baraque en MLS. L'attaquant belge a quitté le Chicago Fire pour Monterrey, et a été accueilli comme une véritable star.

S'il se posait encore des questions sur la pertinence de son choix, Hugo Cuypers a peut-être été rassuré par l'accueil qui l'attendait à l'aéroport, à son arrivée au Mexique. L'attaquant débarqué du Chicago Fire a en effet eu droit à un comité d'accueil digne d'une véritable star à l'aéroport de Monterrey, où il vient de s'engager.

Meilleur buteur de MLS avec 13 buts en 11 matchs, Hugo Cuypers a été poussé par la sortie suite à l'arrivée de Robert Lewandoski, un attaquant au CV nettement plus prestigieux (mais qui aura tout de même un sacré costume à remplir). Il a opté, un peu à la surprise générale, pour le CF Monterrey, en D1 mexicaine.

Hugo Cuypers comme André-Pierre Gignac ?

Au micro de la presse mexicaine réunie, Cuypers a tenu à "remercier tous ceux qui étaient là pour l'accueillir" : "C'est un honneur pour moi de faire partie de ce club et je vais tout donner pour aider l'équipe à prester au mieux", continue-t-il dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Je pense que je peux m'identifier à la culture footballistique mexicaine".

Llegó Hugo Cuypers a Monterrey y aquí tenemos las primeras palabras del Belga 🇧🇪 como Rayado:



📍Estoy muy emocionado. Miren a todos ustedes aquí solo para darme la bienvenida. Es un honor para mí formar parte de este club y haré todo lo posible para que el equipo rinda al… pic.twitter.com/q3IW4X9LlK — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) July 23, 2026

"Les Rayados sont un grand club. Les discussions avec la direction ont été très positives et j'ai été très enthousiaste dès le début", assure Cuypers.



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L'arrivée d'Hugo Cuypers au Mexique peut rappeler celle d'un autre attaquant ayant disputé de longues saisons au Mexique, jusqu'à devenir une véritable légende aux Tigres : André-Pierre Gignac. L'ancien attaquant de l'OM avait même réussi l'exploit de rester international français une fois en D1 mexicaine : Cuypers peut-il s'en inspirer ?