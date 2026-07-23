🎥 Lewandowski doit se demander où il est tombé : la floche de l'année vient de MLS

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Lewandowski doit se demander où il est tombé : la floche de l'année vient de MLS
Photo: © photonews
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Robert Lewandowski a fait ses grands débuts en MLS la nuit passée avec le Chicago Fire. Le club de l'Illinois affrontait l'Inter Miami de Lionel Messi. Et le premier but de la soirée est peut-être bien la bourde de l'année...

Petit événement la nuit passée en MLS : Robert Lewandowski, fraîchement débarqué du FC Barcelone, a disputé son premier match avec le Chicago Fire. Le Polonais était bien évidemment titulaire en pointe, à la place de Hugo Cuypers qui était déjà absent et finalise en ce moment son transfert vers Monterrey, au Mexique

Après 18 minutes, c'est le Chicago Fire qui va ouvrir le score... bien aidé par l'Inter Miami, son adversaire du soir. Une passe en retrait assez anodine sera très mal gérée par le gardien de but floridien, Rocco Rios Novo, qui loupe son contrôle et laisse filer le ballon dans ses propres filets. 

Luis Suarez porte tout de même l'Inter Miami 

L'Inter Miami va réagir sur penalty via Luis Suarez, qui plantera ensuite un doublé à la 51e minute. La victoire reviendra à l'équipe de Lionel Messi - pas encore revenu de vacances avec sa finale de Coupe du Monde, pas plus que Rodrigo De Paul - qui s'impose finalement 3 buts à 2.

Pour Lewandowski, cela aura été une découverte compliquée d'une nouvelle réalité : celle de la MLS, après 19 buts en 46 matchs la saison passée pour le FC Barcelone. Le Polonais est d'ailleurs sorti à la 66e, sans avoir été décisif. 

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Si on doute peu de son adaptation rapide, Robert Lewandowski aura tout de même (un peu) la pression, car il arrive pour remplacer un Hugo Cuypers aux statistiques folles. L'ancien de La Gantoise et du KV Malines a en effet planté 44 buts en 82 matchs pour Chicago, et était cette saison en tête du classement des buteurs de MLS avec 13 réalisations en 11 rencontres. 

Des chiffres qui lui ont offert un transfert pour le moins surprenant puisque, comme mentionné plus haut, c'est bien au Mexique que Cuypers va s'engager pour environ 6,5 millions d'euros. 

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