0 minute avec les A, 10 millions d'euros : pourquoi Jesse Bisiwu rapporte-t-il autant au Club de Bruges ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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0 minute avec les A, 10 millions d'euros : pourquoi Jesse Bisiwu rapporte-t-il autant au Club de Bruges ?
Photo: © photonews
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Après le montant record reçu pour Christos Tzolis, le Club de Bruges va à nouveau recevoir un joli pactole dans les prochains jours. Le tout jeune Jesse Bisiwu, qui n'a jamais évolué en équipe première, est en route vers le FC Barcelone dans le cadre d'un accord à dix millions d'euros.

Jesse Bisiwu est en route pour le FC Barcelone avec un accord qui pourrait atteindre 10 millions d’euros, bonus compris. Fait marquant : à 18 ans, l’ailier n’a encore disputé aucune minute officielle avec l’équipe première des Blauw & Zwart.

Pour ceux qui suivent de près le football belge, Bisiwu n’est cependant pas un nom inconnu. Il est arrivé à Bruges à douze ans en provenance de Louvain et a effectué toute sa formation à Westkapelle. Il était depuis des années considéré comme l’un des talents les plus explosifs de l’académie brugeoise, mais sa percée définitive a été freinée la saison dernière par les blessures.

Un profil presque introuvable

Il est donc resté bloqué à quinze matches avec le Club NXT en Challenger Pro League. Il n’a jamais débuté avec l’équipe fanion, et n’a même pas été convoqué pour un match officiel. Barcelone est néanmoins déjà convaincu de son potentiel.

Cela tient surtout à son profil. Bisiwu combine vitesse, explosivité et qualité de dribble, un cocktail de plus en plus rare dans le football moderne. Il recherche constamment le un-contre-un et peut débloquer une rencontre sur une seule action. Des scouts de plusieurs grands clubs européens le suivaient depuis longtemps, mais Barcelone a agi le plus rapidement.

Directement avec l’équipe A

La Youth League a également joué un rôle important dans son ascension. Le Club de Bruges a atteint la saison passée, de manière remarquable, la finale de la prestigieuse compétition junior, remettant ainsi sa formation pleinement sous les projecteurs. Bien que Bisiwu, blessé, n’ait pas pu disputer toutes les rencontres, le directeur sportif Deco l’avait dans son viseur depuis des mois. Ses qualités étaient suffisamment connues pour le placer tout en haut de sa liste des priorités.

Pour le Club de Bruges, ce n’est d’ailleurs pas un hasard. Le club s’est forgé ces dernières années une réputation d’excellent vendeur de jeunes talents. Cela s’est déjà vérifié avec Antonio Nusa, Ardon Jashari et, plus récemment, Christos Tzolis. Même des noms moins établis rapportent aujourd’hui des millions au club de la Venise du Nord.

Un exemple comparable : le transfert hivernal de Kaye Furo à Brentford. Lui aussi avait à peine l’expérience du plus haut niveau, mais a tout de même rapporté une somme du même ordre, à savoir une dizaine de millions d'euros. Le Club de Bruges montre ainsi qu’il ne vend pas seulement des produits finis, mais aussi des talents à très fort potentiel de croissance.

Un énorme pourcentage à la revente

La structure de l’accord est, de plus, intéressante. Outre environ 10 millions d’euros, bonus compris, le Club de Bruges aurait négocié un pourcentage de 20 % sur la plus-value à la revente. Si Bisiwu venait à partir dans quelques années pour des dizaines de millions, le champion de Belgique pourrait à nouveau encaisser un joli pactole.

Pour Barcelone, ce transfert est un investissement pour l’avenir. L’idée est que Bisiwu rejoigne directement la première équipe, même si les deux parties savent qu’il aura besoin de temps pour s’adapter au niveau. Les Catalans estiment toutefois que ses qualités cadrent parfaitement avec leur vision du football offensif.

C’est aussi un dossier à suivre pour les Diables Rouges. Bisiwu a franchi toutes les sélections de jeunes belges, des U15 aux U19, mais il est également éligible pour le Ghana via ses parents. Il n’a pas encore fait de choix définitif.

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