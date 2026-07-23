Anderlecht n'est pas prêt, mais Vitor Bruno apporte des solutions (et c'est pour ça qu'il a été recruté)

Ce soir, Anderlecht entame sa campagne européenne avec le match aller du deuxième tour de qualification de la Ligue Europa face à Hammarby. Au sein du club, on a toutefois le sentiment que les Mauves sont encore loin d’être prêts pour la saison qui commence.

Le mercato tourne encore à plein régime et le groupe dont dispose actuellement Vitor Bruno n’est pas encore celui avec lequel Anderlecht veut aborder le championnat fin août.

Le directeur sportif Antoine Sibierski en est conscient. Depuis sa nomination, le Français travaille en coulisses sur plusieurs dossiers, mais le grand déclic n’est pas encore arrivé. Sibierski espérait avoir l’essentiel de l’effectif prêt avant la première échéance européenne, mais la recherche des bons profils s’avère plus compliquée que prévu.

Des ailiers plus difficiles à trouver que prévu

Ce sont surtout les côtés qui posent problème. Anderlecht veut encore recruter au minimum un joueur, idéalement deux, capables d’apporter vitesse, profondeur et percussion en un-contre-un. Plusieurs pistes ont été explorées, mais soit les transferts étaient financièrement inaccessibles, soit les joueurs ont finalement choisi une autre destination.

Résultat : Vitor Bruno doit pour l’instant faire preuve de créativité avec son noyau. Le technicien portugais a bien Tristan Degreef, Adriano Bertaccini et Mihajlo Cvetkovic sous la main, mais il ne considère aucun d’eux comme un ailier de métier.

Degreef possède une vraie qualité technique mais le staff estime qu’il lui manque l’explosivité pure pour faire la différence sur un côté. Bertaccini, lui, est surtout vu comme un joueur capable d’offrir son meilleur rendement dans l’axe. Quant à Cvetkovic, Bruno préfère l’utiliser le plus près possible du but. Le Serbe a été recruté pour marquer et, en interne, il est considéré comme le finisseur dont Anderlecht avait besoin.



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Onia-Seke et Nga Kana prêts selon Bruno

Dans ce contexte, il est très probable que deux produits de l’académie héritent d’un rôle important face à Hammarby. Jayden Onia-Seke et Joshua Nga Kana, tous deux âgés de seulement 17 ans, semblent prêts à engranger des minutes sur la scène européenne.

Ce n’est pas un hasard. Au fil de ses années au Portugal, Vitor Bruno s’est forgé une réputation de coach qui n’a pas peur de donner leur chance aux jeunes. Le championnat portugais est connu comme un terrain de développement, et Bruno a longtemps travaillé dans un environnement où la formation occupait une place centrale. C’est précisément ce qui a séduit la direction du club.

À Anderlecht, l’ambition existe aussi de remettre Neerpede plus clairement au centre du projet. L’académie doit redevenir le moteur du club, ce qui a été moins visible ces dernières années. Bruno partage pleinement cette vision et, durant la préparation, il a déjà répété à plusieurs reprises que l’âge n’est pas un critère pour lui. Si un joueur est assez bon, il joue.

Vitor Bruno connaît parfaitement son rôle de formateur

L’entraîneur estime que tant Onia-Seke que Nga Kana sont prêts à jouer un rôle important. Leur vitesse et leur capacité à prendre la profondeur collent parfaitement au football qu’il veut mettre en place et pourraient constituer ce soir contre Hammarby une arme précieuse.

Mais le message reste clair en interne : cet effectif n’est pas encore complet. Sibierski continue de chercher de la qualité supplémentaire sur les ailes et souhaite renforcer le noyau dans les prochaines semaines. La campagne européenne débute donc avec une équipe encore en construction, mais aussi avec un entraîneur qui n’hésite pas à accorder sa confiance à la nouvelle génération venue de Neerpede.