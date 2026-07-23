Après avoir perdu sa place de titulaire, Jarne Steuckers est sur le départ de Genk

Malgré une saison à 11 passes décisives, Jarne Steuckers a progressivement perdu sa place dans le onze de base de Genk. Il pourrait rejoindre l'AZ, qui a récemment dominé les Limbourgeois en match amical.

Le dernier match de Jarne Steuckers (24 ans) avec le KRC Genk aura-t-il été face à sa nouvelle équipe ? C'est en tout cas une possibilité à en croire les informations du Nieuwsblad. L'ailier genkois a en effet disputé 45 minutes face à l'AZ en match amical (pour une défaite 4-0), et serait sur le radar du club d'Alkmaar.

Steuckers est arrivé en 2024 de Saint-Trond après une excellente saison pour les Canaris. Genk faisait alors une affaire, dépensant 800.000 euros pour un joueur estimé à 4 millions, et l'ailier trudonnaire avait initialement confirmé ses belles dispositions avec 13 passes décisives et 9 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues.

La saison passée, cependant, Steuckers a progressivement perdu sa place dans le onze de base du KRC Genk. Sous Nicky Hayen, en Europe Playoffs, il n'est même monté au jeu qu'à quatre reprises. Pourtant, Jarne Steuckers avait cumulé 11 passes décisives en 37 rencontres avant cela.

Steuckers vers l'AZ ?

Sous contrat jusqu'en 2028, l'ex-international Espoirs pourrait donc aller chercher du temps de jeu ailleurs, et l'AZ serait intéressé. Reste à savoir combien en demanderait Genk, la valeur de Steuckers étant de 5 millions d'euros. On ignore également ce que sont les plans de Jess Thorup pour un joueur dont le talent paraît toujours évident.



Ce ne serait pas la première expérience de Jarne Steuckers aux Pays-Bas : en 2022-2023, STVV avait prêté l'ailier, formé au club, au MVV Maastricht, de l'autre côté de la frontière. Là, Steuckers s'était révélé en D2 néerlandaise avec 9 buts et 11 passes décisives en 39 rencontres.