C'est fait : Loïs Openda va jouer son dernier match à Sclessin avant de quitter la Juventus

On se rapproche grandement de la fin du dossier Loïs Openda. Après une saison manquée à la Juventus, le Diable Rouge va se relancer à l'Olympique Lyonnais, où il va être prêté avec option d'achat. Le Liégeois sera néanmoins présent à Sclessin pour affronter le Standard ce samedi en amical.

Grand déçu de la sélection de Rudi Garcia, Loïs Openda a dû suivre le parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026 depuis son poste de télévision, lui qui a pourtant déjà défendu les couleurs de l'équipe nationale à 33 reprises.

L'attaquant liégeois de 26 ans a payé sa très mauvaise saison à la Juventus, où il a à peine passé la barre des 1.000 minutes de temps de jeu en plus de trente apparitions et où il n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises. Auteur d'une saison décevante, Openda n'avait eu droit qu'à quatre petites minutes lors des onze dernières journées de Serie A.

Une très mauvaise affaire pour la Vieille Dame, qui avait trouvé un accord avec Leipzig autour d'un prêt payant assorti d'une option d'achat obligatoire fixée à plus de 40 millions d'euros. Une somme qu'a donc dû débourser la Juventus pour un joueur qu'elle ne voulait déjà plus.

Loïs Openda va se relancer à Lyon

Une solution devait donc être trouvée cet été, et plusieurs clubs se sont positionnés pour relancer Loïs Openda en prêt. Coventry s'est manifesté en Angleterre, mais c'est bien la Ligue 1 qui se montrait la plus désireuse de le récupérer, avec son ancien club du RC Lens ainsi que l'Olympique Lyonnais, qui ont entamé de réelles négociations.

Et ce serait presque fait pour l'ancien joueur du Club de Bruges, pour qui la Juventus est en train de trouver un accord avec l'Olympique Lyonnais dans le cadre d'un prêt payant assorti d'une option d'achat, selon les informations de nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport. Lyon prendrait en charge une petite partie de son salaire, qui s'élève tout de même à 4 millions d'euros par an.



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Il sera présent à Sclessin pour affronter le Standard

Openda devrait être présent à Sclessin ce samedi, pour peut-être jouer ses dernières minutes sous les couleurs de la Juventus contre le club de sa ville et l'un de ses clubs formateurs, le Standard, avant de rejoindre le Rhône, où se trouvent déjà Clinton Mata, Orel Mangala et Malick Fofana.

"Luciano Spalletti ayant demandé à l'attaquant belge d'être disponible pour le match amical de samedi contre le Standard de Liège. Si Openda pourrait ne pas entrer dans les plans de l'équipe à long terme, Jeff Ekhator étant indisponible pour environ trois semaines et Jonathan David toujours en vacances jusqu'à la semaine prochaine, l'entraîneur bianconero ne dispose plus que d'Openda et d'Arkadiusz Milik dans son effectif", écrit d'ailleurs la Gazzetta dello Sport.