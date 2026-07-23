De champion invaincu à candidat à la relégation ? L'euphorie fait place au doute à Beveren

De champion invaincu à candidat à la relégation ? L'euphorie fait place au doute à Beveren
Deviens fan de SK Beveren! 367

Le SK Beveren a écrit l’histoire la saison dernière en retrouvant la Jupiler Pro League comme champion invaincu de la Challenger Pro League. L’euphorie était grande au Freethiel, mais à peine deux semaines avant le début du championnat, l’inquiétude domine désormais.

Le promu est encore loin d’être prêt à se frotter à l’élite belge. Sur le marché des transferts, le calme a pour l’instant été particulièrement frappant au Freethiel. Avec Leandre Kuavita, Beveren n’a enregistré qu’une seule véritable arrivée. Le milieu de terrain de 22 ans débarque du Standard et est considéré comme un joueur à fort potentiel, mais un seul transfert ne suffit évidemment pas à préparer un noyau pour le plus haut niveau.

Des automatismes et de l’expérience

L’entraîneur et le staff sportif disposent actuellement d’un groupe de seulement 21 joueurs. Fait marquant : la quasi-totalité de l’effectif évoluait encore en Challenger Pro League la saison dernière. Cela garantit des automatismes et une forte cohésion, mais la question demeure : cette qualité sera-t-elle suffisante face à des équipes qui évoluent chaque semaine au plus haut niveau ?

Heureusement, l’expérience ne manque pas totalement. Christian Brüls, Bruno Godeau, Laurent Jans, Sieben Dewaele et Dante Rigo savent tous ce qu’exige la Jupiler Pro League. Ils devront porter l’équipe lors des premières semaines compliquées de la saison et encadrer les jeunes lorsque la pression montera.

Malgré tout, Beveren semble encore en quête de qualité supplémentaire. Surtout devant et à certains postes clés, le promu aurait bien besoin de renforts. Mais c’est évidemment plus facile à dire qu’à faire.

L’échec du rachat leur a coûté un temps précieux

Le club a en effet perdu un temps précieux à cause des incertitudes autour de sa structure de propriété. Ces derniers mois, des négociations intensives ont été menées en vue d’un possible rachat du SK Beveren, mais elles n’ont finalement abouti à rien. Global Football Holdings, actionnaire principal du club depuis 2022, a décidé de ne pas poursuivre la vente et reste pour l’instant à bord.

Cette incertitude a entraîné la mise en pause de plusieurs dossiers de transferts. Ce n’est qu’une fois le non-rachat confirmé que le club a pu se reconcentrer pleinement sur la préparation sportive. Entre-temps, de nombreux joueurs intéressants ont toutefois déjà trouvé un autre point de chute.

Sur le plan financier aussi, Beveren doit faire preuve de créativité. Avec un budget d’environ dix millions d’euros, le club ne dispose pas des moyens nécessaires pour payer de grosses indemnités de transfert ou offrir des salaires élevés. La cellule sportive doit donc se tourner vers des opportunités : prêts, joueurs libres ou jeunes qui manquent de temps de jeu ailleurs.

Un mauvais départ pèsera plus lourd

La mission s’annonce dès lors particulièrement difficile. Alors que les concurrents ont déjà largement peaufiné leur noyau, Beveren attend toujours plusieurs renforts. Le promu mise pour l’instant surtout sur l’enthousiasme, les automatismes et la confiance construits durant l’année du titre.

Mais cela comporte aussi un risque. La Jupiler Pro League est d’un tout autre niveau que la Challenger Pro League, et les marges sont très faibles. De plus, cette saison se disputera à nouveau sous la forme d’un championnat classique, sans Play-offs. Un mauvais départ pourrait donc peser bien plus lourd que ces dernières années, lorsque les équipes pouvaient encore bénéficier d’une seconde chance via la phase finale ou les Play-offs.

Au sein du club, la confiance reste grande quant à un mouvement sur le marché des transferts dans les prochaines semaines. Mais l’horloge continue de tourner inexorablement. Si le SK Beveren ne veut pas rater son retour au plus haut niveau, il faudra non seulement des renforts dans les prochains jours, mais aussi les intégrer rapidement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SK Beveren

Plus de news

LIVE : Sikan ouvre le score d'un coup-franc magistral (0-1) Live

LIVE : Sikan ouvre le score d'un coup-franc magistral (0-1)

19:07
Un autre départ à Bruges ? Un club de Pro League veut en profiter

Un autre départ à Bruges ? Un club de Pro League veut en profiter

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/07: Boets - Openda - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/07: Boets - Openda - Tzolis

17:20
0 minute avec les A, 10 millions d'euros : pourquoi Jesse Bisiwu rapporte-t-il autant au Club de Bruges ?

0 minute avec les A, 10 millions d'euros : pourquoi Jesse Bisiwu rapporte-t-il autant au Club de Bruges ?

18:00
En attendant le départ de Kjell Scherpen, l'Union s'offre un quatrième gardien

En attendant le départ de Kjell Scherpen, l'Union s'offre un quatrième gardien

17:20
De retour de prêt et de blessure, un espoir du Standard prolonge son contrat

De retour de prêt et de blessure, un espoir du Standard prolonge son contrat

16:40
C'est fait : Loïs Openda va jouer son dernier match à Sclessin avant de quitter la Juventus

C'est fait : Loïs Openda va jouer son dernier match à Sclessin avant de quitter la Juventus

16:10
"N'attendez pas de magie, il ne vaut pas cinq millions" : les premiers doutes autour d'une recrue d'Anderlecht

"N'attendez pas de magie, il ne vaut pas cinq millions" : les premiers doutes autour d'une recrue d'Anderlecht

15:30
1
Une bonne nouvelle pour Anan Khalaili après la douche froide de l'Inter Milan

Une bonne nouvelle pour Anan Khalaili après la douche froide de l'Inter Milan

15:00
Officiel : Tzolis quitte Bruges pour devenir le transfert record du football belge

Officiel : Tzolis quitte Bruges pour devenir le transfert record du football belge

14:25
Gand n'a, déjà, pas le droit à l'erreur ce jeudi : "Nous avons recruté un Christian Burgess pour l'Europe"

Gand n'a, déjà, pas le droit à l'erreur ce jeudi : "Nous avons recruté un Christian Burgess pour l'Europe"

14:00
C'est officiel : Genk réalise le plus gros transfert entrant de son histoire

C'est officiel : Genk réalise le plus gros transfert entrant de son histoire

13:09
Une fédération européenne soutient la Belgique et porte plainte auprès de la FIFA dans l'affaire Balogun

Une fédération européenne soutient la Belgique et porte plainte auprès de la FIFA dans l'affaire Balogun

13:33
Anderlecht n'est pas prêt, mais Vitor Bruno apporte des solutions (et c'est pour ça qu'il a été recruté)

Anderlecht n'est pas prêt, mais Vitor Bruno apporte des solutions (et c'est pour ça qu'il a été recruté)

12:30
1
🎥 Hugo Cuypers accueilli en vraie star au Mexique : et si c'était le nouveau André-Pierre Gignac ?

🎥 Hugo Cuypers accueilli en vraie star au Mexique : et si c'était le nouveau André-Pierre Gignac ?

12:00
Un bouleversement en Pro League ? Un club de Premier League envisage un partenariat avec un club belge !

Un bouleversement en Pro League ? Un club de Premier League envisage un partenariat avec un club belge !

11:00
2
Voici l'équipe-type officielle de la Coupe du Monde 2026, avec une seule surprise

Voici l'équipe-type officielle de la Coupe du Monde 2026, avec une seule surprise

11:30
Après avoir perdu sa place de titulaire, Jarne Steuckers est sur le départ de Genk

Après avoir perdu sa place de titulaire, Jarne Steuckers est sur le départ de Genk

10:00
🎥 Lewandowski doit se demander où il est tombé : la floche de l'année vient de MLS

🎥 Lewandowski doit se demander où il est tombé : la floche de l'année vient de MLS

10:30
Un cadre brugeois de plus en plus proche d'un départ : Francfort et... l'Arabie Saoudite font le forcing

Un cadre brugeois de plus en plus proche d'un départ : Francfort et... l'Arabie Saoudite font le forcing

09:00
Grande nouvelle pour Jeremy Doku à Manchester City

Grande nouvelle pour Jeremy Doku à Manchester City

09:30
La RAAL a entamé sa préparation aux Pays-Bas par un partage

La RAAL a entamé sa préparation aux Pays-Bas par un partage

08:30
Promise David aurait un accord avec un club allemand : un départ de l'Union se précise

Promise David aurait un accord avec un club allemand : un départ de l'Union se précise

08:00
Inconnu chez nous, un Belge pourrait bien décrocher un transfert en Bundesliga ou en Serie A

Inconnu chez nous, un Belge pourrait bien décrocher un transfert en Bundesliga ou en Serie A

07:30
Si différent de Rudi Garcia ? Voilà à quoi doivent s'attendre les Diables avec Mark van Bommel

Si différent de Rudi Garcia ? Voilà à quoi doivent s'attendre les Diables avec Mark van Bommel

07:00
2
"On a envie de se montrer" : comment le Standard peut s'offrir un superbe coup de publicité contre la Juventus

"On a envie de se montrer" : comment le Standard peut s'offrir un superbe coup de publicité contre la Juventus

06:00
Anderlecht est... outsider, mais Vitor Bruno s'en fiche : "Nous jouons pour gagner, toujours"

Anderlecht est... outsider, mais Vitor Bruno s'en fiche : "Nous jouons pour gagner, toujours"

06:30
Un candidat au top loin d'être prêt : défaite 4-0 contre l'AZ en match de préparation

Un candidat au top loin d'être prêt : défaite 4-0 contre l'AZ en match de préparation

23:00
Le monde ne veut plus de l'Argentine : une pétition recueille... 23 millions de signatures

Le monde ne veut plus de l'Argentine : une pétition recueille... 23 millions de signatures

23:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/07: Bassette - Opoku - Njie - Odoi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/07: Bassette - Opoku - Njie - Odoi

21:36
Hugo Broos, stop ou encore ? Le doute persiste, et la fédération sud-africaine communique

Hugo Broos, stop ou encore ? Le doute persiste, et la fédération sud-africaine communique

22:30
Officiel : ciblé par le Standard, un Diable Rouge s'engage ailleurs en Belgique

Officiel : ciblé par le Standard, un Diable Rouge s'engage ailleurs en Belgique

21:36
Anderlecht n'est pas vraiment prêt : la confession lucide d'un dirigeant bruxellois

Anderlecht n'est pas vraiment prêt : la confession lucide d'un dirigeant bruxellois

22:00
Encore le jackpot pour Zulte Waregem, qui va réaliser une nouvelle grosse vente cet été

Encore le jackpot pour Zulte Waregem, qui va réaliser une nouvelle grosse vente cet été

21:00
Laissé de côté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se réjouit probablement de l'arrivée de Van Bommel Analyse

Laissé de côté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se réjouit probablement de l'arrivée de Van Bommel

20:30
Mark Van Bommel fait l'unanimité chez ceux qui l'ont cotoyé : "Tout le monde disait du bien de lui !"

Mark Van Bommel fait l'unanimité chez ceux qui l'ont cotoyé : "Tout le monde disait du bien de lui !"

19:45

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved