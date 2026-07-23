De champion invaincu à candidat à la relégation ? L'euphorie fait place au doute à Beveren

Le SK Beveren a écrit l’histoire la saison dernière en retrouvant la Jupiler Pro League comme champion invaincu de la Challenger Pro League. L’euphorie était grande au Freethiel, mais à peine deux semaines avant le début du championnat, l’inquiétude domine désormais.

Le promu est encore loin d’être prêt à se frotter à l’élite belge. Sur le marché des transferts, le calme a pour l’instant été particulièrement frappant au Freethiel. Avec Leandre Kuavita, Beveren n’a enregistré qu’une seule véritable arrivée. Le milieu de terrain de 22 ans débarque du Standard et est considéré comme un joueur à fort potentiel, mais un seul transfert ne suffit évidemment pas à préparer un noyau pour le plus haut niveau.

Des automatismes et de l’expérience

L’entraîneur et le staff sportif disposent actuellement d’un groupe de seulement 21 joueurs. Fait marquant : la quasi-totalité de l’effectif évoluait encore en Challenger Pro League la saison dernière. Cela garantit des automatismes et une forte cohésion, mais la question demeure : cette qualité sera-t-elle suffisante face à des équipes qui évoluent chaque semaine au plus haut niveau ?

Heureusement, l’expérience ne manque pas totalement. Christian Brüls, Bruno Godeau, Laurent Jans, Sieben Dewaele et Dante Rigo savent tous ce qu’exige la Jupiler Pro League. Ils devront porter l’équipe lors des premières semaines compliquées de la saison et encadrer les jeunes lorsque la pression montera.

Malgré tout, Beveren semble encore en quête de qualité supplémentaire. Surtout devant et à certains postes clés, le promu aurait bien besoin de renforts. Mais c’est évidemment plus facile à dire qu’à faire.

L’échec du rachat leur a coûté un temps précieux

Le club a en effet perdu un temps précieux à cause des incertitudes autour de sa structure de propriété. Ces derniers mois, des négociations intensives ont été menées en vue d’un possible rachat du SK Beveren, mais elles n’ont finalement abouti à rien. Global Football Holdings, actionnaire principal du club depuis 2022, a décidé de ne pas poursuivre la vente et reste pour l’instant à bord.





Cette incertitude a entraîné la mise en pause de plusieurs dossiers de transferts. Ce n’est qu’une fois le non-rachat confirmé que le club a pu se reconcentrer pleinement sur la préparation sportive. Entre-temps, de nombreux joueurs intéressants ont toutefois déjà trouvé un autre point de chute.

Sur le plan financier aussi, Beveren doit faire preuve de créativité. Avec un budget d’environ dix millions d’euros, le club ne dispose pas des moyens nécessaires pour payer de grosses indemnités de transfert ou offrir des salaires élevés. La cellule sportive doit donc se tourner vers des opportunités : prêts, joueurs libres ou jeunes qui manquent de temps de jeu ailleurs.

Un mauvais départ pèsera plus lourd

La mission s’annonce dès lors particulièrement difficile. Alors que les concurrents ont déjà largement peaufiné leur noyau, Beveren attend toujours plusieurs renforts. Le promu mise pour l’instant surtout sur l’enthousiasme, les automatismes et la confiance construits durant l’année du titre.

Mais cela comporte aussi un risque. La Jupiler Pro League est d’un tout autre niveau que la Challenger Pro League, et les marges sont très faibles. De plus, cette saison se disputera à nouveau sous la forme d’un championnat classique, sans Play-offs. Un mauvais départ pourrait donc peser bien plus lourd que ces dernières années, lorsque les équipes pouvaient encore bénéficier d’une seconde chance via la phase finale ou les Play-offs.

Au sein du club, la confiance reste grande quant à un mouvement sur le marché des transferts dans les prochaines semaines. Mais l’horloge continue de tourner inexorablement. Si le SK Beveren ne veut pas rater son retour au plus haut niveau, il faudra non seulement des renforts dans les prochains jours, mais aussi les intégrer rapidement.