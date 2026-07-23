Gand n'a, déjà, pas le droit à l'erreur ce jeudi : "Nous avons recruté un Christian Burgess pour l'Europe"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Gand n'a, déjà, pas le droit à l'erreur ce jeudi : "Nous avons recruté un Christian Burgess pour l'Europe"
Photo: © photonews
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C'est aussi la rentrée des classes pour La Gantoise, qui se rend en Pologne pour défier le club ukrainien de Cherkasy au deuxième tour préliminaire de la Conference League. Une affiche avant laquelle les têtes pensantes des Buffalos se veulent relativement prudentes.

Il n'y a pas que le Sporting d'Anderlecht qui disputera son premier match officiel de la saison ce jeudi soir : La Gantoise est elle aussi embarquée dans les tours préliminaires, mais de Conference League.

Les Buffalos défient le club ukrainien assez méconnu de Cherkasy, deuxième du championnat la saison dernière derrière l'intouchable Shakhtar Donetsk. La rencontre aller ne se déroulera pas en Ukraine mais à Plock, en Pologne, pour les raisons que l'on connaît.

Avant de monter dans l'avion, les hommes forts du club, Kjeld Fort et Michel Louwagie, se sont montrés assez prudents, et conscients que leurs joueurs n'auront pas le droit de passer à côté de ce tout premier match déjà si important pour la saison du club.

Comme Anderlecht, Gand ne peut pas manquer son entrée en lice

"Il faudra être au top dès le coup d’envoi", ont-ils déclaré à nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad avant une rencontre qui se disputera devant une audience plus que limitée, puisqu'environ 110 supporters gantois et une vingtaine de supporters de Cherkasy sont attendus sur place.

"Le football européen est extrêmement important pour notre club. Si nous avons pu recruter des joueurs comme Burgess et Bénes, c'était aussi dans l'optique d'une campagne européenne", a rappelé le directeur sportif Kjeld Fort, tandis que Michel Louwagie s'est davantage concentré sur l'aspect financier d'une éventuelle qualification. "Six millions d'euros si l'on rejoint la phase de ligue, ce n'est pas rien", a-t-il rappelé.

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Il faudra d'abord se défaire de cette formation ukrainienne dont le style de jeu ressemblerait assez fort à celui du Cercle de Bruges, assurent plusieurs connaisseurs du football ukrainien dans les mêmes colonnes du Nieuwsblad. De l'intensité, donc, des deuxièmes ballons à remporter, ce qui confirme que les Gantois devront directement être dans leur assiette. En cas de qualification après cet aller-retour, ce sera soit l'IFK Göteborg, soit le Levadia Tallinn pour La Gantoise.

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