Grande nouvelle pour Jeremy Doku à Manchester City

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Grande nouvelle pour Jeremy Doku à Manchester City
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Après une Coupe du Monde 2026 loupée, Jeremy Doku va pouvoir retrouver le sourire avec une bonne nouvelle en club. Un accord aurait en effet été trouvé avec Manchester City concernant une prolongation de contrat jusqu'en 2031.

On l'oublierait presque après sa Coupe du Monde 2026 très compliquée, mais Jeremy Doku arrivait aux États-Unis sur la lancée d'une excellente saison avec Manchester City - sa meilleure depuis sa signature en 2023. Le Diable Rouge avait inscrit 8 buts et délivré 14 passes décisives, parvenant enfin à joindre l'efficacité à ses dribbles spectaculaires.

C'est donc sans grande surprise qu'à son retour du Mondial, Jeremy Doku a entamé des négociations avec les Skyblue concernant une prolongation de contrat. Selon The Athletic, ces négociations seraient en passe d'être conclues et le Belge devrait signer un nouveau contrat portant jusqu'en 2031. Le défenseur Abdukodir Khusanov, lui aussi présent au Mondial avec l'Ouzbékistan, devrait également prolonger jusqu'à cette même date.

Jeremy Doku récompensé de ses progrès avec Manchester City 

Jeremy Doku avait signé à Manchester City en 2023 en provenance du Stade Rennais contre 60 millions d'euros. Depuis, il a disputé 132 matchs pour 22 buts et 34 passes décisives en trois saisons pour les Citizens, devenant l'un des ailiers les plus en vue d'Europe.

Ces progrès avaient entouré Doku de grandes attentes pour cette Coupe du Monde 2026, et le Diable Rouge aura sans conteste été l'un des flops du tournoi. Touché par une infection respiratoire, il a également été perturbé par la naissance de son premier enfant, qui l'a amené à faire l'aller-retour pour Londres. 


Méconnaissable durant tout le tournoi, Doku sera même laissé sur le banc par Rudi Garcia lors du 8e de finale face aux États-Unis, le match le plus abouti de la Belgique dans cette Coupe du Monde. Il fera son retour dans le onze en quarts de finale contre l'Espagne, disputant son meilleur match de la compétition sans pour autant convaincre ni être décisif. 

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