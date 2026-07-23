Inconnu chez nous, un Belge pourrait bien décrocher un transfert en Bundesliga ou en Serie A

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Inconnu chez nous, un Belge pourrait bien décrocher un transfert en Bundesliga ou en Serie A
Photo: © photonews
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Connaissez-vous Brian De Keersmaecker ? Formé à Bruges et passé par le Beerschot, ce milieu de terrain belge ne s'est révélé qu'aux Pays-Bas, avant de décrocher un transfert en Championship la saison passée. Il pourrait encore passer un palier.

Brian De Keeersmaecker (25 ans) fait partie de ces joueurs qui ont dû s'exiler aux Pays-Bas pour obtenir du temps de jeu assez tôt dans leur carrière. Formé au Club de Bruges, puis passé au Beerschot à partir des U21, il ne disputera que 17 matchs avec les Rats avant d'être prêté au FC Eindhoven, qu'il rejoint ensuite définitivement à partir de 2021.

Là-bas, il se fera un nom en D2 néerlandaise, où il dispute 90 matchs (5 buts, 6 passes décisives) avant un transfert vers l'Eredivisie et l'Heraclès Almelo. La progression du Belge est constante et il s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de son équipe, devenant même capitaine d'Heraclès en 2024-2025.

Dans la foulée, De Keersmaecker décroche alors un joli transfert direction la Championship (D2 anglaise), à Oxford United. Là aussi, le produit du centre de formation brugeois s'impose, disputant 26 matchs pour cinq passes décisives jusqu'à ce qu'une blessure à l'épaule le prive du dernier tiers de la compétition.

Bientôt un transfert en Bundesliga ou en Serie A ? 

Oxford United a par la suite été relégué en League One, et un nouveau transfert pourrait donc attendre notre compatriote. Selon les informations de Pete O'Rourke, journaliste pour Footy Insider, deux clubs de Championship, QPR et les Blackburn Rovers, s'intéressent à Brian De Keersmaecker, évalué à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt.

Ils ne sont pas seuls : plusieurs clubs de Bundesliga et de Serie A seraient également sur les rangs. Pour De Keersmaecker, ce serait un très beau pas en avant, et une façon de se mettre enfin sur le radar des supporters belges, de décrocher un transfert dans un championnat du top 5 européen. Étonnant, peut-être, que son nom n'ait jamais été cité en Jupiler Pro League ces dernières années...

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