Le futur staff des Diables Rouges se dessine : Mark Van Bommel réserve quelques surprises

Mark Van Bommel devrait devenir le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Le Néerlandais est pressenti pour succéder à Rudi Garcia et relancer la Belgique.

La Fédération belge a choisi un entraîneur expérimenté, ancien international néerlandais et vainqueur de nombreux trophées comme joueur. Van Bommel devrait succéder à Rudi Garcia, dont le contrat n'a pas été prolongé malgré le quart de finale atteint par la Belgique lors de la Coupe du monde 2026.

Le nouveau staff de Van Bommel

Selon Het Nieuwsblad, Van Bommel devrait vraisemblablement être épaulé par Boudewijn Zenden en tant qu'adjoint. Le Néerlandais connaît le football international. En tant que joueur, il a évolué au PSV, au FC Barcelone, à Chelsea, à Liverpool et à l'Olympique de Marseille. Il a cumulé 54 sélections avec les Pays-Bas.

Zenden parle aussi français, un atout pour l'équipe nationale. La communication entre les différents groupes linguistiques a souvent fait débat ces dernières années.

Un Belge devrait aussi intégrer le staff. Maarten Martens serait l'un des adjoints de Van Bommel. Il passerait du rôle d'entraîneur principal à celui de bras droit. Martens a dirigé l'AZ de janvier 2024 à janvier 2026, avant d'être licencié. Il avait travaillé au sein de la formation des jeunes du Club de Bruges.

Ancien international belge à neuf reprises, Martens connaît le football belge. Une expérience qui pourrait faciliter l'intégration de Van Bommel à la tête des Diables Rouges.





Reconstruire après Garcia

Le nouveau staff aura beaucoup de travail dans les prochains mois, notamment pour relancer certains joueurs et offrir de nouvelles chances à ceux qui ont été peu utilisés sous Rudi Garcia.