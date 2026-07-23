"N'attendez pas de magie, il ne vaut pas cinq millions" : les premiers doutes autour d'une recrue d'Anderlecht

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"N'attendez pas de magie, il ne vaut pas cinq millions" : les premiers doutes autour d'une recrue d'Anderlecht
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Attaquant qui a fait trembler les filets dans notre pays entre 2000 et 2010, le Polonais Marcin Żewłakow travaille aujourd'hui comme analyste de l'Ekstraklasa, la première division polonaise. Il connaît donc bien Lukas Ambros, nouveau milieu de terrain d'Anderlecht... et ne rassure pas beaucoup.

Marcin Zewlakow, ancien attaquant polonais de Mouscron, de La Gantoise, de Beveren ou encore de Dender, est aujourd'hui analyste de l'Ekstraklasa, la première division polonaise. Il a suivi Lukas Ambros, nouveau milieu de terrain d'Anderlecht de près la saison dernière... et n'est pas convaincu. 

"Pour être honnête, ce transfert m'a surpris", confie-t-il à nos confrères de La Dernière Heure. "Il y a dix ans, un joueur du championnat polonais devait montrer bien plus pour rejoindre un club comme Anderlecht."

Pour cinq millions, on s'attend à un joueur qui a dominé

Il trouve le prix élevé. "Cinq millions d'euros ? Alors je dis surtout : félicitations au Górnik Zabrze. J'évaluais plutôt sa valeur à 2,5 millions d'euros (ce n'est pas l'avis du site de référence Transfermarkt, qui l'évalue bien à cinq millions d'euros, ndlr). Pour cinq millions, on s'attend à un joueur qui a vraiment dominé le championnat, et ce n'était pas le cas d'Ambros."

Cela ne signifie pas, selon Zewlakow, qu'Anderlecht a recruté un mauvais joueur. Au contraire. "C'est un joueur très solide. Simplement, il n'a aucune qualité qui se démarque vraiment. Il fait tout bien, mais rien d'exceptionnel."

Ceux qui espèrent un nouveau chouchou du public doivent aussi tempérer leurs attentes. "Ce n'est ni un leader ni un joueur qui décide un match à lui seul", dit-il. "C'est davantage un numéro huit qu'un vrai numéro dix. Il peut évoluer à plusieurs postes, mais n'attendez pas de magie."

Lire aussi… Anderlecht n'est pas prêt, mais Vitor Bruno apporte des solutions (et c'est pour ça qu'il a été recruté)

Un joueur de collectif

Ses chiffres parlent d'eux-mêmes, selon l'analyste. Avec deux buts et cinq passes décisives la saison dernière, Ambros n'a pas vraiment marqué les esprits sur le plan comptable. "Il n'élève pas le niveau de son équipe par des actions individuelles, mais il ne le fait jamais baisser non plus. C'est sa plus grande qualité."

Le Tchèque a pourtant un profil que les entraîneurs adorent. "C'est un véritable joueur d'équipe", explique Zewlakow. "Il s'adapte immédiatement, exécute parfaitement ses tâches et ne se plaint jamais lorsqu'il se retrouve sur le banc. C'est une sorte de soldat polyvalent."

Le fait qu'Ambros ait remporté la Coupe de Pologne la saison passée et décroché la deuxième place avec le Górnik Zabrze a sans aucun doute pesé dans son transfert, selon Zewlakow. "De bons résultats collectifs font grimper la valeur de tous les joueurs. Mais personnellement, je n'aurais jamais imaginé qu'un club paie cinq millions d'euros pour lui."

Anderlecht voit pourtant en Lukas Ambros un pion important pour l'avenir, mais... "C'est un bon joueur", conclut Zewlakow. "Mais n'attendez pas une nouvelle vedette. Il sera surtout important pour le collectif, pas parce qu'il décidera des matches à lui seul chaque semaine." Pas certain que ça soit un discours qui rassure dans les travées du Lotto Park, alors qu'Anderlecht lancera sa saison ce jeudi, à Hammarby.

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