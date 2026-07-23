Officiel : Tzolis quitte Bruges pour devenir le transfert record du football belge

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Tzolis quitte Bruges pour devenir le transfert record du football belge
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Christos Tzolis va bel et bien signer à Arsenal. Les Gunners ont trouvé un accord avec le Club de Bruges, qui va offrir une grande première au championnat belge en matière d'indemnité de transfert.

Loïc Woos

Arsenal officialise l'arrivée de Christos Tzolis

Une petite semaine est passée depuis l'annonce de l'accord total entre Arsenal et le Club de Bruges, révélé dans la presse britannique. L'information est désormais officialisée : Christos Tzolis rejoint les Gunners et devient le transfert record de l'histoire du football belge.

C'est un montant total de 40 millions d'euros que vont percevoir les Blauw & Zwart, qui battent leur propre record réalisé lors de la vente de Charles De Ketelaere en 2022-2023. Arrivé en 2024 en provenance du Fortuna Düsseldorf contre 6,5 millions d'euros, Tzolis aura inscrit 43 buts et délivré 45 passes décisives en 108 apparitions avec le Club de Bruges, remportant le titre de meilleur joueur de la saison 2025-2026.

Christos Tzolis va bel et bien signer à Arsenal. Les Gunners ont trouvé un accord avec le Club de Bruges, qui va offrir une grande première au championnat belge en matière d'indemnité de transfert.

Le record du transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge va bien tomber : après avoir déjà trouvé un accord personnel avec Christos Tzolis, Arsenal a trouvé un terrain d'entente avec le Club de Bruges. Comme l'écrit Het Laatste Nieuws, Tzolis va rejoindre les Gunners pour 40 millions d'euros.

La barre symbolique des 40 briques va ainsi être franchie, une grande première pour la Pro League, qui pourra ainsi se targuer de fournir le finaliste sortant de la Ligue des Champions dans sa quête d'un successeur pour Leandro Trossard, parti au Besiktas.

Bruges perd son meilleur joueur mais renfloue encore un peu plus ses caisses

Tzolis va donc prendre l'Eurostar pour un montant égal à celui du transfert d'Eden Hazard à Chelsea il y a maintenant 14 ans. Un montant supérieur aux 37,50 millions déboursés par l'AC Milan pour Charles De Ketelaere en 2022. Ou encore aux 36 millions du deal Ardon Jashari (encore entre Bruges et les Milanais). Et encore, divers bonus pourraient s'y ajouter.

Une nouvelle preuve du recrutement modèle du Club de Bruges : Christos Tzolis avait été recruté pour six millions au Fortuna Düsseldorf (deuxième division allemande) il y a deux ans. 43 buts et 45 assists en 108 matchs officiels disputés pour les Blauw en Zwart plus tard, l'investissement a été plus que rentabilisé.

Après Aleksandar Stankovic, c'est un nouveau pilier du Club qui quitte la Venise du Nord cet été. Tzolis avait été le véritable maître à jouer de l'équipe durant les derniers Playoffs, avec pas moins de 8 buts et 10 assists en 10 matchs. L'équipe devra s'en relever, mais nul doute que la direction a un plan : son transfert était dans l'air depuis plusieurs semaines déjà.

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